Зажигательные танцы и прямое включение из Антарктиды: урок географии в начальной школе Киева захватил сеть

Сеть захватил урок географии в начальных классах в одной из частных школ Киева. Так, учитель Андрей Уткин по просьбе третьеклассников провел им занятия, где сделал прямое включение со станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде и исследовал с детьми различные метеоприборы и учил ими пользоваться.

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Постом с таким опытом педагог поделился в Тhreads. Сам Уткин отметил, что дети остались в восторге, ему удалось подарить хотя бы несколько счастливых мгновений школьникам.

"Я, тот самый учитель, который спал сегодня "очень не очень". Как и многие из вас. Еду на работу не потому, что надо, а потому что хочу! Я обещал третьему классу офигенный урок и я хочу сделать им его. Хочу подарить им, пусть несколько, но счастливых мгновений и получить их бесценные улыбки", – написал педагог.

"Урок получился действительно крутяцкий. За этот год это мой второй урок в классе малышей, потому что я же большой дядя, читаю в старшей школе. Мы исследовали различные метеоприборы и учились ими пользоваться. И да, я не мог не сделать прямое включение со станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде, где мы наблюдали за реальными научными исследованиями на похожих приборах. Детки остались в восторге, а мой день однозначно стал ярче. Обожаю работать с детьми", – добавил он.

Пользователи сети подхватили настроение детей и учителя и отметили, что именно таким образом школьников можно стимулировать учиться, а не просто посещать уроки.

"Показательные уроки всегда похожи на спектакль, концерт, цирк. Дети хотят шоу. Да и родители тоже, судя по комментариям. Но учеников надо научить, чтобы был результат. Уважаю учителей, которые не зарабатывают авторитет, становясь аниматорами. Это как хороший певец, которому не надо на сцене кучу скакунов. Вышел, спел, и зритель поверил".

"Почему в мое время не было таких преподавателей?"

"Какой же вы крутой! Я тоже учительница, обожаю наших украинских детей за их открытость и искренность! Пусть дорога учительства будет всегда светлой и радостной!"

"Нет, ну я с такими уроками и школу любила бы больше".

"Мне срочно надо к вам на урок. Вы крутой учитель".

"Именно после таких уроков дети хотят учиться".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть восхитило видео педагога, где она учит школьников успокаиваться.

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