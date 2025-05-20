'С таким учителем и психолог не нужен'. Сеть восхитило видео педагога, где она учит школьников успокаиваться

Украинская учительница начальных классов Диана Палаш поделилась лайфхаком, как научить школьников самоуспокаиваться, когда они нервничают. Для этого педагог предлагает "полетать на облаке спокойствия".

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В видео в ТікТок Палаш проговаривает стишок, а дети его повторяют с закрытыми глазами и представляют себя облачком на небе. Украинцы были в восторге от такого способа и отметили, что после просмотра стало спокойнее и им.

"Когда к вам в гости приходит стресс, надо уметь себя успокоить. Чтобы не тратить свои нервы зря. Закрыть глазки, возможно кто-то хочет себя обнять", – сказала учительница.

Она предложила такое стихотворение:

Я хмаринка в небесах

Я пливу у своїх снах.

Вітерець мене гойдає

Спокій в серце завітає.

Все навколо просто мрія,

Відчуваю тепло й надію,

Я спокійний – все чудово, впораюся знов і знову.

Украинцы поделились, что возьмут такой лайфхак себе в жизнь, поэтому он пригодился не только ученикам начальной школы. Больше всего же лайков собрал комментарий: "С таким учителем и психолог не нужен".

"Интересно, мой автоинструктор оценит если я буду себя так успокаивать".

"Как хорошо, что у меня в начальной школе тоже была молодая учительница, которая только пришла из университета. В нашем классе было так же. Понимаю этих деток, они вас запомнят навсегда".

"Мне бы тоже такие упражнения пригодились".

"Кто-то зевнул. Как мило".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница вызвала дискуссию в сети из-за видео дистанционного обучения.

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