'Уроки похожи на кладбище – одни иконки и тишина': учительница вызвала дискуссию в сети видео дистанционного обучения

Украинская учительница по химии показала на видео как выглядят дистанционные уроки, когда у детей выключены камеры и микрофоны. Это похоже на разговор педагога самого с собой в полной тишине.

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Под сообщением с видео в ТікТок украинцы указывали на то, что такие уроки напоминают спиритический сеанс. В то же время, почти шесть тысяч лайков собрал комментарий, где написано, что занятия похожи на кладбище, когда одни иконки и тишина. Некоторые пользователи соцсети не смогли прийти к согласию, нужно ли включать камеры детям, ведь это часто отвлекает школьников.

"Большинство уроков провожу как в церкви на кладбище: одни иконки и тишина".

"Я это называю спиритический сеанс".

"Уроки в онлайне напоминают спиритический сеанс "Аня ты с нами, Саша ты здесь...".

"Я начала тоже выключать камеру. Иногда еще и прекращаю говорить. Сидим – уютно так".

"Мой муж работает учителем и такого у него нет, дает 2 минуты, чтобы включили камеру, если нет, то удаляет из зума и ставит "н".

"Я на дистанционке с 6 класса, сейчас на втором курса колледжа, и хочу сказать, что камеры на уроках это не удобно, это не комфортно, это только отвлекает, потому что дети переживают из-за своего внешнего вида".

"Уважаемые учителя! В законе об образовании нет ни одного пункта о камере на дистанционном обучении. А вот как раз ваши выходки с "включи камеру, потому что удалю" нарушают право на получение образования".

"Камеры это не удобно и не комфортно? А что же детки будут делать когда вернутся за парты? Как тогда они будут прятать свое лицо, чтобы им было комфортно".

"У нас учительница просто удаляет таких умников. А то только время тратит когда вызывает отвечать, а с иконки тишина".

"Бесит, что я не могу требовать включать камеры. Ненавижу это. Сидишь и сама с собой разговариваешь. И это реально так, потому что половина остается и на следующий урок другого класса, даже не выходят из конференции".

"Больше этого бесит реакция их родителей. "У них психологическая травма от камеры". А спать на уроке или ходить гулять во время урока то там вообще никакой травмы".

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