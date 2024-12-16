Заслуженный учитель Украины выдвинул идею, как наверстать образовательные потери из-за дистанционного обучения: с физикой вообще беда

У школьников возникло немало проблем с изучением физики и других естественных дисциплин из-за дистанционного обучения. Дети будут работать онлайн столько, на сколько им хватит воспоминаний о очном обучении и сенсорном опыте, который они приобрели самостоятельно или в лабораториях. Однако такие навыки не возникают от постоянного сидения за компьютером.

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Об этом замечает заслуженный учитель Украины и преподаватель физики Александр Трилис в публикации Зеркало недели. Он говорит, что школьникам нужны формы образования, которые помогут эффективно учиться, социализироваться, общаться со сверстниками, педагогами, приборами и явлениями природы.

"Нужны формы образования, которые позволят детям, рассеянным по Украине, по миру, вынужденным получать куски онлайн-курсов, все же эффективно учиться, социализироваться, получать непосредственный опыт контакта со сверстниками, с учителями, с приборами и явлениями природы, опыт работы в команде ", – отмечает педагог.

Идея Трилиса состоит из двух компонентов. Первый предполагает онлайн-обучение без территориальной привязки. Таким образом, школьник сможет с любой точки мира заниматься с учителем в своей школе и классе, которые не привязаны к определенному зданию.

Второй компонент включает встречи в специально оборудованных лабораторных центрах два-три раза в год. В то же время, для естественных наук требуется неделя-две для выполнения заранее оговоренной программы лабораторных работ. В таких центрах должны быть общежития, лаборатории для проведения практикумов, определены программы и учителя, которые будут выполнять практические задания со школьниками.

Практикумы должны планироваться заранее, поэтому учителя, которые будут их проводить, начиная определенную тему, будут знать, какие именно работы и с какими детьми будут выполняться. Ориентируясь на это, педагоги будут излагать тему.

По словам учителя, это может стать спасением для учеников, чьи школы разрушены. Кроме того, такой формат может быть интересен любой стране, когда дети учатся онлайн и собираются несколько раз в год для общения.

"А если в программу лабораторного центра добавить еще оздоровление, какой-то психологический движ, какие-то культурные активности, то вообще прекрасно. Также можно организовать экскурсии – в музей, в обсерваторию, на производство – в соответствии с темой лабораторного курса", – делится Трилис.

По его словам, финансировать создание и наполнение такого центра должно государство. Ведь наукоемкие бизнесы заинтересованы квалифицированными кадрами. Такая идея, уверяет педагог, не для одиночек-олимпиадников. Это способ преодоления образовательных потерь, связанных с вынужденным переходом на дистанционное обучение большому количеству детей.

Таким образом, у школьников, которые большинство времени посещали онлайн-уроки, вернется смысл и мотивация к обучению. И самое главное – у них будет поддержка и живое общение, которое сейчас так необходимо.

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