Школьников в Украине хотят оставлять на второй год: образовательный омбудсмен рассказала, на каком этапе громкая идея

Осенью 2024 года в Украине вспыхнула дискуссия о том, чтобы оставлять школьников на второй год в классе из-за плохой успеваемости. В настоящее время такая идея все еще находится на этапе дискуссии и никаких решений не принято.

Видео дня

Об этом сказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью УНН. По ее словам, инициативу еще будут обсуждать с Министерством образования и науки.

"Пока МОН не начал работу, насколько мне известно, над этим вопросом. Пока реакцию МОН я не вижу, но будем еще говорить с ними об этом", – сказала Лещик.

Она также отметила, что идея оставлять учеников на второй год обучения в том же классе касается преимущественно детей, которые отстают от программы из-за обучения за границей. То есть ребенок за границей учится на год-два меньше или учится в интеграционном классе.

"То есть он фактически не учится в школе страны пребывания. Затем возвращается в Украину, и мы понимаем, что он на один-два года отстает от своих одноклассников. Именно для такого ребенка необходимо предусмотреть по желанию родителей, по решению педагогического совета оставаться на второй год. Именно в этом заключалась идея", – рассказала омбудсмен.

Напомним, что родители украинских школьников не поддержали идею оставлять детей на второй год из-за неуспеваемости. Они считают, что в таком случае следует ввести наказание и для учителей. Кроме того, украинцы сетовали на уместность изменений в условиях полномасштабной войны с длительными тревогами и отсутствием электроэнергии.

Экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что такая инициатива направлена на разрушение системы общего среднего образования. Большинство школьников не имеют мотивации учиться и ходят на уроки, потому что так нужно.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница начальных классов Юлиана Довгопол поддержала идею образовательного омбудсмена Надежды Лещик оставлять школьников на второй год из-за неуспеваемости. Однако она озвучила ряд проблем, которые могут возникнуть в этом случае.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!