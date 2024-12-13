'Сработает ли советская карательная педагогика, когда нет мотивации?' Ликарчук резко отреагировал на идею оставлять школьников на второй год

Подавляющее большинство украинских школьников не имеют мотивации к получению образования и ходят на уроки, потому что так нужно. Инициатива оставлять детей на второй год в школе направлена на разрушение украинской системы общего среднего образования.

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Об этом отмечает экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в сообщении в Facebook. Он отметил, что при условии отсутствия мотивации у детей советская карательная педагогика не будет работать. Кроме того, в современной информационной среде, при желании, учиться можно не посещая школу.

"У подавляющего большинства украинских учеников отсутствует мотивация получать образование. Они ходят в среднюю школу потому, что "так нужно". Более того, у нас в школу затягивают чуть ли не насильно (часто – с помощью полиции), танцуют (в прямом в переносном понимании этого слова) перед соискателями образования, кормят, развлекают (часто вместо образовательного процесса), в туалетные комнаты сопровождают, убирают после учеников (часто – учителя), боятся грозное слово сказать соискателям образования, терпят издевательство и пренебрежение от многих, стелются ковриком перед теми, кто "яжемать", – написал Ликарчук.

"То сработает ли советская карательная педагогика, к которую нас влечет омбудсмен, в условиях когда мотивации получать общее среднее образование у огромного количества учеников нет. Тем более, что в сегодняшней информационной среде, если есть желание, то образование можно получить и не посещая школу" , – добавил он.

По словам экс-чиновника, подобная практика существует в ряде государств бывшего СССР, а также там, где уровень мотивации детей бесплатно получить образование настолько высок, что подобное событие станет настоящей жизненной трагедией.

Более того, такая инициатива в Украине не нова и была очень распространена в школах бывшего СССР, уверяет чиновник. По его словам, оставление на повторный курс полностью соответствовало духу и содержанию карательной советской педагогики. Это средство воздействия было в одном ряду с исключением из школы, удалением с уроков, оставлением на дополнительные занятия после учебного дня и т.д.

Ликарчук говорит, что вряд ли кто-то из педагогов сможет вспомнить пример, когда ученик, которого оставили на повторный курс, смог исправиться. Напротив, появление детей постарше стало проблемой и для школьников и для учителей.

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