"Сработает ли советская карательная педагогика, когда нет мотивации?" Ликарчук резко отреагировал на идею оставлять школьников на второй год

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Сработает ли советская карательная педагогика, когда нет мотивации?' Ликарчук резко отреагировал на идею оставлять школьников на второй год

Подавляющее большинство украинских школьников не имеют мотивации к получению образования и ходят на уроки, потому что так нужно. Инициатива оставлять детей на второй год в школе направлена на разрушение украинской системы общего среднего образования.

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Об этом отмечает экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в сообщении в Facebook. Он отметил, что при условии отсутствия мотивации у детей советская карательная педагогика не будет работать. Кроме того, в современной информационной среде, при желании, учиться можно не посещая школу.

"Сработает ли советская карательная педагогика, когда нет мотивации?" Ликарчук резко отреагировал на идею оставлять школьников на второй год

"У подавляющего большинства украинских учеников отсутствует мотивация получать образование. Они ходят в среднюю школу потому, что "так нужно". Более того, у нас в школу затягивают чуть ли не насильно (часто – с помощью полиции), танцуют (в прямом в переносном понимании этого слова) перед соискателями образования, кормят, развлекают (часто вместо образовательного процесса), в туалетные комнаты сопровождают, убирают после учеников (часто – учителя), боятся грозное слово сказать соискателям образования, терпят издевательство и пренебрежение от многих, стелются ковриком перед теми, кто "яжемать", – написал Ликарчук.

"То сработает ли советская карательная педагогика, к которую нас влечет омбудсмен, в условиях когда мотивации получать общее среднее образование у огромного количества учеников нет. Тем более, что в сегодняшней информационной среде, если есть желание, то образование можно получить и не посещая школу" , – добавил он.

По словам экс-чиновника, подобная практика существует в ряде государств бывшего СССР, а также там, где уровень мотивации детей бесплатно получить образование настолько высок, что подобное событие станет настоящей жизненной трагедией.

"Сработает ли советская карательная педагогика, когда нет мотивации?" Ликарчук резко отреагировал на идею оставлять школьников на второй год

Более того, такая инициатива в Украине не нова и была очень распространена в школах бывшего СССР, уверяет чиновник. По его словам, оставление на повторный курс полностью соответствовало духу и содержанию карательной советской педагогики. Это средство воздействия было в одном ряду с исключением из школы, удалением с уроков, оставлением на дополнительные занятия после учебного дня и т.д.

Ликарчук говорит, что вряд ли кто-то из педагогов сможет вспомнить пример, когда ученик, которого оставили на повторный курс, смог исправиться. Напротив, появление детей постарше стало проблемой и для школьников и для учителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители не оценили идею покидать школьников на второй год.

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