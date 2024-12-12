'Тогда введите наказание и для учителей': родители не оценили идею оставлять школьников на второй год

Родители украинских школьников не поддержали идею образовательного омбудсмена Надежды Лещик оставлять детей на второй год при неуспеваемости. В частности, они сетовали, что в случае принятия такого решения нужно ввести наказание и для учителей.

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Комментарии появились под сообщением Лещик на странице Facebook, где она рассказала о деталях встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым. Кроме того, украинцы сетовали и на уместность изменений в условиях полномасштабной войны с длительными тревогами и отсутствием электроэнергии.

"Тогда введите наказание и для учителей тоже. Пусть обе стороны будут заинтересованы в том, чтобы дети хорошо учились. Потому что это еще одна схема сдирать взятки с родителей".

"Только сейчас прочитала. Без согласия родителей? Это как? С тех пор как родители не имеют права решать как именно будет учиться ребенок?".

"Интересно насколько уместен сейчас вопрос об оставлении ребенка на следующий год из-за пропусков, учитывая, что сейчас война, бессонные ночи, отключение света, уроки в темноте?!".

"Нашим учителям только дай команду оставлять на второй год и тогда начнется у детей жизнь на выживание и как писали раньше, дай деньги пойдешь дальше, а нет иди на второй год".

"Знаете отлично как это все работает в нашей стране. Оставьте детей в покое, им и так досталась тяжкая судьба. Не время сейчас для таких решений. Лучше думайте над тем, как обеспечить детям пограничные нормальные условия для получения образования, на которое они имеют конституционное право".

"Голубая мечта Гаврилюк осуществилась. Интересно, будет ли там какой-нибудь предохранитель, чтобы директора не смогли это использовать как метод дополнительного давления на неугодных родителей? Или, скажем, как аргумент, чтобы побудить родителей не жаловаться на буллинг их ребенка".

"Создается впечатление, что основная задача МОН "добить" нововведениями детей и учителей! Я понимаю, что у вас должна быть видимость "работы", но кто-то вообще думает в каких условиях учатся дети уже 5 лет?".

"Мы с приграничной области, постоянные тревоги, обучение онлайн, отключение света или интернета дети в постоянном стрессе, нельзя ребенка дальше ломать оставив на второй год. Сейчас есть много других проблем, а не вот это".

В то же время, в комментариях Лещик объяснила, что в Службу образовательного омбудсмена нередко обращаются родители школьников с временно оккупированных территорий с просьбой, чтобы ребенка причислили к тому классу, в котором он учился до этого. Она отметила, что некоторые школьники имеют пробелы в учебе в несколько лет, поэтому такая норма для них необходима, чтобы ученики имели доступ к образованию.

"Если ребенок не учился долгое время, находился за границей или на ТОТ? К нам обращались с этой просьбой как родители, так и педагоги, а законодательство не разрешает ", – написала чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родителями, которые устраивают скандалы в школе и звонят по телефону учителям вечером, займется служба образовательного омбудсмена.

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