Родителями, которые устраивают скандалы в школе и звонят учителям вечером, займется служба образовательного омбудсмена

Служба образовательного омбудсмена планирует создать инструмент эффективной коммуникации между учителями и родителями. Об этом сообщила защитница прав работников образования Надежда Лещик.

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В интервью Освитории она отметила, что педагогам могут звонить по телефону родители в выходной день или поздно вечером. Кроме того, случаются инциденты скандалов в школе с участием родителей.

"Учителя рассказывают, что родители часто звонят им в выходной день, еще и в поздний час. Есть случаи, когда родители приходят в школу и устраивают скандалы. Поэтому наша Служба будет работать и над тем, чтобы создать алгоритмы для эффективной ненасильственной коммуникации между учителями и родителями", – сказала Лещик.

Напомним, образовательный омбудсмен предложила увеличить штраф за буллинг, который должен составить не менее 10 тысяч гривен. По ее словам, нынешняя сумма заставляет задуматься о воспитании ребенка далеко не всех. Она уверяет, что значительному количеству учителей и родителей легче уплатить штраф в 850-1700 гривен, чем проводить воспитательные мероприятия.

По ее словам, увеличение суммы заставит серьезно задуматься и станет предостережением для участников образовательного процесса.

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