В Украине могут разрешить школам оставлять учеников на второй год по неуспеваемости: что известно

В украинских школах могут позволить оставлять детей на второй год обучения по неуспеваемости. Условиями для этого должно стать наличие начального уровня образовательных достижений ученика, длительного пропуска уроков или отсутствия одного учебного семестра.

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Такую инициативу выдвинула образовательная омбудсменка Надежда Лещик во время встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым. Темы встречи чиновник опубликовала на официальной странице в Facebook.

"На прошлой неделе состоялась встреча с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым. Во время встречи подняла ключевые вопросы, с которыми к нам обращаются участники образовательного процесса и образовательные управленцы, и предоставила свои предложения по их решению", – написала Лещик.

"Это и вопрос о компенсации образовательных потерь. Предложила предоставить право учебным заведениям оставлять учеников всех классов на второй год обучения в том же классе при одном из условий. В частности, при наличии начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков, отсутствии в течение одного учебного семестра", – добавила она.

Чиновница предложила оставлять ребенка на повторный курс по решению педагогического совета. То есть это будет происходить без согласия родителей.

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