Креминь предложил ввести курсы по украинскому при каждой школе: с двуязычием нужно бороться

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил ввести курсы по украинскому при каждой школе. Это, по его словам, поможет и взрослым и детям не только овладеть языком, но и познакомиться с произведениями народной литературы.

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Об этом чиновник рассказал в интервью украинскому медиа. Он отметил, что с двуязычием в нашей стране нужно бороться, и это один из способов. Помимо разговорных клубов участники также смогут встречаться с интересными людьми.

"Такие языковые курсы уже есть, но я считаю, что они должны быть при каждой школе – как возможность и для детей, и для родителей овладеть украинским языком, познакомиться с новыми произведениями украинской литературы. Это и разговорные клубы, и встречи с интересными людьми. Такое было и такое есть. Но об этом нужно больше говорить", – отметил Креминь.

Он также подчеркнул важность законодательных инициатив по созданию украиноязычной среды, вроде такой, как предложила народный депутат Наталья Пипа.

"С двуязычием нужно бороться. В частности, такими законодательными инициативами, которые предложили Наталья Пипа, то есть усилением присутствия украинского языка", – добавил языковой омбудсмен.

Если такие ситуации возникают в школах, должны быть кадровые перестановки, замена директоров. Если университетов – досрочное расторжение контрактов с ректорами.

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