"Прекращайте ныть!" Андрей Магера назвал четыре аргумента, почему на перерывах в школе должен звучать только украинский язык

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
615
'Прекращайте ныть!' Андрей Магера назвал четыре аргумента, почему на перерывах в школе должен звучать только украинский язык

Украинцы должны перестать ныть и иметь национальное достоинство. На этом заметил юрист и экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, комментируя ситуацию с запретом общения на русском языке в школах.

Видео дня

Бывший чиновник назвал четыре аргумента, почему в учебных заведениях должен звучать государственный язык. Своими доводами Магера поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, сфера образования – это сфера общественных отношений и не важно, какие это заведения – государственные, коммунальные или частные.

"Прекращайте ныть!" Андрей Магера назвал четыре аргумента, почему на перерывах в школе должен звучать только украинский язык

Эксчиновник подчеркнул, что перерывы между уроками – это неотъемлемая составляющая учебно-воспитательного процесса. Кроме того, сюда входят и отношения между собой школьников и учителей. Он удивляется, когда перерыв в школе приравнивают к полудню отдыха в трудовых отношениях.

"Перерывы между уроками являются неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. Это отношения учителя и ученика, отношения учителей между собой и отношения учеников между собой. И кажется не менее странным, когда время на перерывах в образовательном процессе приравнивают к обеденному перерыву (времени отдыха) в трудовых отношениях. Как говорят в Одессе: "Это две большие разницы", – пишет Магера.

"Прекращайте ныть!" Андрей Магера назвал четыре аргумента, почему на перерывах в школе должен звучать только украинский язык

Он отмечает, что в семье, с друзьями и в других ситуациях участники образовательного процесса могут разговаривать на любом языке. Ведь частная жизнь гарантируется Конституцией Украины и не может являться предметом законодательного регулирования со стороны государства.

Законовед подчеркнул, что на 34-м году независимости и существования единого государственного языка гражданам необходимо прекратить ныть на тему украинского языка.

"Прекращайте ныть!" Андрей Магера назвал четыре аргумента, почему на перерывах в школе должен звучать только украинский язык

"Нам говорили, что кинотеатры не могут быть на украинском, потому что не будут ходить зрители. Ходят. Нам говорили, что газеты и журналы нельзя издавать на украинском, потому что это экономически невыгодно и рекламодатели не будут платить деньги. Выгодно и платят. Нам заявляли, что на радио не может быть качественных украиноязычных песен, потому что никто не будет слушать. Есть качественные песни и их слушают", – отметил Магера.

Ранее OBOZ.UA писал, почему на школьном перерыве может звучать русский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинеукраинский языкАндрей Магера