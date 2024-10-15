'Прекращайте ныть!' Андрей Магера назвал четыре аргумента, почему на перерывах в школе должен звучать только украинский язык

Украинцы должны перестать ныть и иметь национальное достоинство. На этом заметил юрист и экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, комментируя ситуацию с запретом общения на русском языке в школах.

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Бывший чиновник назвал четыре аргумента, почему в учебных заведениях должен звучать государственный язык. Своими доводами Магера поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, сфера образования – это сфера общественных отношений и не важно, какие это заведения – государственные, коммунальные или частные.

Эксчиновник подчеркнул, что перерывы между уроками – это неотъемлемая составляющая учебно-воспитательного процесса. Кроме того, сюда входят и отношения между собой школьников и учителей. Он удивляется, когда перерыв в школе приравнивают к полудню отдыха в трудовых отношениях.

"Перерывы между уроками являются неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. Это отношения учителя и ученика, отношения учителей между собой и отношения учеников между собой. И кажется не менее странным, когда время на перерывах в образовательном процессе приравнивают к обеденному перерыву (времени отдыха) в трудовых отношениях. Как говорят в Одессе: "Это две большие разницы", – пишет Магера.

Он отмечает, что в семье, с друзьями и в других ситуациях участники образовательного процесса могут разговаривать на любом языке. Ведь частная жизнь гарантируется Конституцией Украины и не может являться предметом законодательного регулирования со стороны государства.

Законовед подчеркнул, что на 34-м году независимости и существования единого государственного языка гражданам необходимо прекратить ныть на тему украинского языка.

"Нам говорили, что кинотеатры не могут быть на украинском, потому что не будут ходить зрители. Ходят. Нам говорили, что газеты и журналы нельзя издавать на украинском, потому что это экономически невыгодно и рекламодатели не будут платить деньги. Выгодно и платят. Нам заявляли, что на радио не может быть качественных украиноязычных песен, потому что никто не будет слушать. Есть качественные песни и их слушают", – отметил Магера.

Ранее OBOZ.UA писал, почему на школьном перерыве может звучать русский язык.

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