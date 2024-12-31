В Украине хотят разрешить школам оставлять учеников на второй год: учительница озвучила риски и предложила альтернативы

Учительница начальных классов Юлиана Довгопол поддержала идею образовательного омбудсмена Надежды Лещик оставлять школьников на второй год из-за неуспеваемости. Но все же она озвучила ряд проблем, которые могут возникнуть в таком случае.

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В частности, учеников не спрашивали, нужно ли им такое нововведение, хотят ли они этого и станет ли лучше от того, если они пройдут повторный курс. Своими мыслями педагог поделилась в сообщении в Instagram.

Кроме того, возникает риск, что участники образовательного процесса могут получить психологический стресс, возникнет стигматизация, это повлияет на классную динамику, а если ученики не изменят свое отношение к обучению, то это не даст необходимой эффективности.

По словам Довгопол, если мотивации и желания получать образование нет у ребенка, а еще хуже, до этого нет дела и родителям, то результат будет нулевой, если не минусовый.

Так, педагог предложила определенные альтернативы. Среди них:

дополнительные занятия с репетиторами (при финансовой возможности);

дифференцированное обучение;

привлечение родителей (помогать выполнять домашние задания, интересоваться обучением, поддерживать и мотивировать);

оценивать процесс, а не результат, тем более промежуточный или одиночный (самостоятельная/контрольная) – это не оценка за семестр или год.

Педагог уверяет, что оставление на второй год может быть оправданным. Однако это должна быть дополнительная мера, когда другие методы не сработали. Для этого необходима комплексная поддержка, например ресурсы для учителей, психологическая помощь школьникам и системная реформа образования и подхода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители не оценили идею оставлять школьников на второй год и предложили карать и учителей.

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