Воздушная тревога, стресс, дети плачут. Руслан Цыганков прошел все ''круги ада'' со сдачей НМТ-2025 и взбудоражил сеть

Молодой учитель физики Руслан Цыганков сдавал национальный мультипредметный тест-2025 вместе с выпускниками и был поражен сложностью проведения экзамена. В частности, педагог рассказал, что накануне дня тестирования почти всю ночь была воздушная тревога, поэтому он не смог выспаться. Кроме того, ему пришлось ехать в экзаменационный центр во время воздушной опасности, потому что, по его словам, он бы опоздал и его не допустили к тестированию.

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Цыганкова это изрядно возмутило, ведь дети должны быть в укрытиях во время опасности. В заметке в TikTok учитель рассказал, что при входе в экзаменационный центр всех тщательно проверяли и забирали мобильные телефоны, которыми нельзя было пользоваться и во время перерыва в 20 минут. Педагог удивлен, что школьников так проверяют.

"До этого всю ночь была воздушная тревога. Я заснул очень поздно и даже не услышал будильник. А мне надо было на 9:55. Я проснулся в 9 с чем-то, я понимаю что я опаздываю, вызываю такси, хотя ехать недалеко. Но в 9 утра еще была воздушная тревога. И я думаю, ехать ли мне на НМТ, если воздушная тревога. Мне ученики сказали, что надо ехать все равно, несмотря на воздушную тревогу. И логичный вопрос: "Почему во время воздушной тревоги все равно дети должны доехать?" Хотя воздушная тревога, они должны быть в укрытии. Но если они не приедут, их просто не допустят к экзамену", – поделился Цыганков.

"Была полиция, проверяли. И мне интересно, почему у нас так строго относятся к академической добропорядочности учеников, которые сдают экзамен. Представьте себе, была всю ночь тревога, дети не выспавшиеся. Приходим, проверяет полиция, у всех стресс и тому подобное", – добавляет педагог.

По его словам, во время сдачи теста снова началась воздушная тревога, поэтому всем пришлось пройти в укрытие. Учитель был поражен, что там нельзя общаться, особенно об экзамене. После отбоя все участники вернулись к прохождению тестирования и после сдачи первых двух предметов ушли на перерыв.

"Первые два часа прошли плюс-минус нормально, дальше был перерыв в 20 минут во время которого вы можете просто ходить или просто сидеть, то есть вам телефоны не выдают. Я не понимаю, почему, хотя мы уже написали ту часть, мы уже ничего другим не скажем. Но все равно нельзя. Ну хорошо, я просто ходил себе по коридору", – делится Цыганков.

По его словам, вторую часть тестирования было сдавать очень трудно, ведь было жарко и из-за невыспанности. Некоторые из участников начали плакать. Несмотря на то, что школьнику оказали помощь и вывели из аудитории, педагог возмущен тем, что экзамен доводит детей до слез.

На четвертом часу, признался Цыганков, он заснул во время сдачи последнего предмета, ведь был истощен.

"С четырех часов я понимаю, что я засыпаю. У меня уже нет ни энергии, ни сил, ничего абсолютно, ни энтузиазма. И я заснул, я вот так вот лег, и через некоторое время ко мне подошел экзаменатор, или со мной все хорошо, а я тупо заснул. Я просто смотрю на экран, и у меня тупо все расплывается. Это четвертый час шел. Расплываются эти надписи. Я не понимаю, что я читаю. У меня голова уже кипит", – поделился он.

Педагог указал, что не готовился к экзамену, ведь хотел почувствовать на себе, что переживают дети. По его словам, это очень сложное испытание для учеников, ведь дети живут в постоянных воздушных тревогах, невыспанные, испытывают стресс, еще их проверяют на входе, никуда не могут смотреть во время пребывания в экзаменационных центрах и общаться между собой. Он отмечает, что это слишком для 17-летних подростков.

"Я вспоминаю свое ВНО, там было то же самое, но вы писали полтора часа, и у вас между экзаменами было определенное количество дней отдыха. А что здесь? Четыре часа писать абсолютно четыре разных предмета! Голова просто... И это плохо, это очень тяжело", – резюмировал педагог.

В комментариях украинцы отмечали, что НМТ – это издевательство над детьми и заверили, что было бы гораздо лучше, чтобы участники сдавали один предмет в один день. Так, комментарий: "Это издевательство. Когда-то мы сдавали каждый предмет отдельно, и как по мне это лучше чем сдавать 4-х предметы в один день" лайкнуло более 10 тысяч украинцев.

В то же время, один из комментариев: "Это трэш просто, какой-то кусок бумаги решает твое будущее" набрал более 24 тысяч лайков.

"И при этом в Европе по собеседованию и мотивационному письму принимают в вузы. Как мы поддерживаем молодежь во время войны. Это ужас".

"На самом деле это такой бред, гораздо лучше было писать отдельно разные предметы в разные дни".

"Вы правы, вы писали на "лайте", а на них еще очень давит этот балл".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница истории Мария Воротило указала на то, что школы не готовят учеников к сдаче национального мультипредметного теста. Вместо этого этим занимаются репетиторы и в конце концов это становится соревнованием, у кого он лучше.

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