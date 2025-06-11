''Наши школы не готовят к НМТ. Мы соревнуемся, у кого лучший репетитор'': украинская учительница обратилась к МОН

Украинская учительница истории Мария Воротило указала на то, что школы не готовят учеников к сдаче национального мультипредметного теста. Вместо этого этим занимаются репетиторы и в конце концов это становится соревнованием, у кого он лучше.

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Об этом педагог рассказала в интервью Бориславу Березе. Она обратилась в Министерство образования и науки с просьбой обратить внимание на такую проблему в украинском образовании.

"Опять эти рейтинги появляются с нарисованными процентами и рассказывается, какие у нас школы лучшие согласно результатам НМТ. В том то и проблема, что школы у нас к НМТ не готовят. Министерству образования стоит на это обратить внимание. Школы вообще не готовят к экзаменам, по определенным предметам экзамен и школа идут параллельно", – сказала Воротило.

"Нам надо отказаться от формата четыре предмета за день, напомнить школам их функцию, что они должны обучать и в данном случае готовить к экзамену. Нам надо выбросить все эти списки рейтингов школ и к ним уже никогда не возвращаться, потому что по состоянию на сейчас списки рейтингов оценивают не школы, а репетиторов. Все имеют репетиторов и мы соревнуемся у кого репетитор лучше", – добавила она.

Педагог также считает, что ввести 12-й год обучения нужно уже сейчас, чтобы дети тратили его на подготовку к экзамену.

Ведь, по ее словам, сейчас ученикам невозможно хорошо учиться и параллельно хорошо готовиться к экзамену, ведь это все занимает много времени. Учительница подчеркивает, что именно школа должна готовить детей к тестированию, ведь это ее обязанность. А сейчас все дети имеют репетиторов, чтобы сдать экзамен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница истории указала на еще одну проблему НМТ.

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