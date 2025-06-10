'Взрослые работают 40 часов в неделю, подростки – более 70 часов! О каком сне речь?' Учительница истории рассказала о еще одной проблеме НМТ

Украинских школьников начинают готовить к сдаче национального мультипредметного теста еще с седьмого-восьмого класса. В частности, детей пугают тем, чтобы они учились, ведь не сдадут тестирование, после чего начинают накручиваться и родители. Поэтому в 11 класс ученики приходят с определенным тремором, ведь ожидают, что будут страдать и не будут спать, потому что от экзамена зависит вся дальнейшая жизнь.

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На это указала учительница истории Мария Воротило в интервью Бориславу Березе. По словам педагога, школьники работают сверх нормы. Ведь должны не только готовиться к экзамену, но еще и ходить на уроки и делать домашние задания, что в итоге составляет около 74 часов в неделю. Такая ситуация, безусловно, влияет на сон учеников, уверяет педагог.

В то же время взрослые в большинстве работают по 40 часов.

"Я буквально недавно считала, объясняла родителям, в чем есть проблемы с НМТ. Дети в среднем учатся в школе условных 7-8 часов в день. Условно это 40 часов в неделю. Плюс еще надо четыре предмета сдавать на экзамене. Например, на мой предмет, историю, ученики чаще всего тратят 6-7 часов в неделю. Берем оптимистический прогноз: 6 часов умножаем на 4, потому что столько предметов надо сдавать. К 40 часам школы мы добавляем еще 24 часа подготовки к экзамену, и еще условных 10 часов, чтобы сделать домашку в школу. Это примерно 74 рабочих часа в неделю. Взрослые работают 40 часов в неделю, а подростки 70 часов. О каком сне может идти речь?" – отмечает Воротило.

Когда же дети постоянно не высыпаются, особенно в подростковом возрасте, у них появляется еще больше переживаний накануне экзамена. Кроме того, во время самого тестирования могут произойти непредсказуемые ситуации, что все вместе повлияет на количество баллов по предметам. Это может привести к неприятным последствиям в жизни выпускников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник обратилась к родителям выпускников, которые не сдали тест.

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