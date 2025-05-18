'Все мои ученики русскоязычные'. Учительница из Харькова – о проблемах НУШ, дистанционном обучении и 'барщине' для педагогов

Учительница начальных классов одной из харьковских школ Ольга Федотова постоянно делится в сети интересными лайфхаками, которые помогают ученикам лучше понять математику и украинский язык. Педагог старается просто и доступно давать детям материал, чтобы они получили максимум знаний. Школьная преподавательница проводит дистанционные уроки и отмечает, что онлайн-обучение негативно влияет на всех участников образовательного процесса.

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В интервью OBOZ.UA Ольга Федотова рассказала, как прививает любовь к украинскому языку детям, большинство из которых растут в русскоязычной среде. Педагог добавляет в программу интересные тексты и стихи, однако делится, что иногда приходится объяснять что-то на русском, потому что ученики не понимают это на государственном. Мы расспросили учительницу начальных классов о проблемах реформы Новой украинской школы, навыках современных школьников, стоит ли оставлять учеников на второй год и кому нужны олимпиады.

– Ольга, вы делитесь столькими лайфхаками. Откуда у вас столько знаний? Используете ли вы такие методики на уроках? Как на это реагируют школьники?

– Все эти знания есть, пожалуй, у каждого учителя начальных классов. У каждого есть свои лайфхаки, наработанные и проверенные годами. Учитель начальных классов – универсальный педагог, поскольку преподает и язык, и математику, делится знаниями об окружающем мире, учит рисовать и выполнять физические упражнения. Я еще имею и музыкальное образование, поэтому учу детей петь и отличать скрипку от цимбал.

Все, что я демонстрирую в соцсетях, – это элементы наших занятий с учениками. Все объяснения – по методике преподавания в начальной школе. Ничего нового я не придумываю, разве что способ подачи материала: подробно, доступно, понятно и немного с юмором. Когда ученики вместе с родителями видят мои объяснения в соцсетях – это как еще прослушать то, что они слышали на уроке.

– В последнее время в сети много замечаний относительно почерка современных школьников. Вы преподаете в начальных классах. Какое у вас мнение по этому поводу?

– Да, дети стали писать намного хуже, почерк у некоторых неразборчивый, письмо неряшливое. И сколько бы замечаний я ни делала, ни дети, ни родители не видят в неразборчивом письме проблемы. Здесь еще сыграло свою роль то, что в НУШ за исправления, неразборчивый почерк нельзя ругать и тем более снижать баллы.

Почему у современных школьников плохой почерк и нежелание выполнить работу без исправлений? Во-первых, нет практики выполнить в черновике, а потом переписать в тетрадь. Во-вторых, на мой взгляд, нет уважения к учителю. Потому что проверять работу, выполненную кое-как, – для меня это задача со звездочкой. И в-третьих, и это главное: у детей недостаточно развиты мышцы рук, которые отвечают за письмо. Большинство не умеют завязывать шнурки, лазить по деревьям, не умеют аккуратно раскрашивать. А именно эти "упражнения" развивают запястья и пальцы ребенка.

– Действуют ли у вас правила "отступать два пальца" или считать клеточки между числами? Почему?

– Правила отступать есть, но я никогда не придираюсь, если ученик отступил не на то количество клеточек или начал писать не с той строки. Для меня это не принципиально. Правильно оформлять работу в тетради надо учить обязательно. Хотя бы потому, что дети спрашивают: "А сколько клеточек отступать?", "А где писать?", "А с какой строки начинать?".

Впоследствии школьники уже автоматически отступают определенное количество клеточек, лучше ориентируются на страницах тетради. Все это закладывается именно в начальной школе.

– Каких навыков не хватает современным детям в учебе?

– Назову несколько. Больше всего, чего не хватает детям, – это терпения. Современные дети хотят получать мгновенный результат, и не все готовы работать над долговременными проектами.

Второй навык, без которого не обойтись в жизни, связан с чтением. Все учителя бьют тревогу по поводу того, что дети сейчас читают очень мало. Как следствие – низкая скорость чтения, непонимание текстов. А это отражается на всех предметах. На математике надо прочитать и понять задачу. На биологии, географии, истории – надо читать и понимать прочитанное, чтобы дальше анализировать, делать выводы. Еще один навык, которого нет у большинства современных детей, – неумение себя развлечь, найти себе занятие. Все привыкли к аниматорам на мероприятиях, к мотивации от учителя, к большому вниманию от родителей.

– Вы работаете по НУШ. Какие у вас есть замечания к программе? Что бы хотелось изменить, а что добавить? Достаточно ли подготовлены дети, которые переходят в среднюю школу?

– Большинство принципов НУШ мне близки: толерантность, отсутствие страха перед ошибками, лояльное оценивание. А вот относительно программ: хочется замедлиться, не гнать вперед, иметь больше времени на освоение тем и задач, меньше сложных объяснений, больше времени на повторение. Учебники перегружены задачами на логику, задачами, которые надо решить разными способами. При этом мало четких правил, надо самому "подумать", "предположить". И здесь уже многое зависит от виртуозности учителя, который должен подать материал доступно и понятно для каждого ученика в классе.

За все годы работы наблюдаю не очень четкую связь между начальным и средним звеньями в школе. Учителя в 5-м классе жалуются, что дети не все знают и умеют. Учителя начальных классов обижаются, потому что учат максимально эффективно. И в этом я опять же отмечаю сложность материала по всем предметам в 5-м классе. Анализируя учебники математики 5-го класса, я хватаюсь за голову! Программы и темы рассчитаны на детей, которые ничем, кроме учебы, не могут быть заняты. Но ведь школа – это не единственное, что есть в жизни детей.

Я понимаю, что детский мозг пластичен. Но пихать туда "все и сразу" – перебор.

– Знакомы ли вы с образовательными системами других стран? Если бы вам предложили ввести такую в школе, какую бы вы выбрали?

– Мне нравится, что в старших классах дети могут выбирать самостоятельно предметы для изучения. Это же так круто – изучать то, что пригодится тебе в дальнейшей жизни! Значит, и обучение будет в удовольствие.

Что бы я обязательно ввела во все наши школы – больше человечности к детям, чтобы ни один школьник не чувствовал страха перед учителем или школой в целом. Но это чисто человеческий фактор, который не зависит от страны.

– Как изменила дистанционка уровень знаний учеников? Насколько трудно удержать внимание детей во время онлайн-уроков?

– Изменила, и не в лучшую сторону. Если в школе можно пообщаться с учениками и на перемене, есть время ответить на дополнительные вопросы, дети могут на перемене поиграть в обучающие игры, вместе что-то нарисовать и даже потренироваться решать выражения у доски, то на дистанционном обучении у нас есть только 90 минут в день (в 3-м классе) общения в целом. И этого мало для всех участников образовательного процесса.

В классе по глазам видно, кто как понимает учителя, кто как выполняет задания. На "дистанционке" нет такой отдачи, трудно отслеживать эмоции каждого, достаточно ли уверенно все овладели материалом, всем ли все понятно.

Мне внимание удерживать нетрудно, я "вижу" всех, подбираю интересные материалы для урока, меняю подачу, виды деятельности, работаю на многих платформах. Считаю, этим навыком должен владеть каждый учитель. Урок – это не лекция. Урок должен быть не скучным и эмоциональным.

– Поддерживаете ли вы идею оставлять школьников на второй год для преодоления образовательных потерь? Почему?

– Нет, не поддерживаю. Кто не освоил хотя бы на среднем уровне программу, и в следующем году не освоит ее. Много ли людей, которых в 70-80-е годы оставляли на второй год, становились вдруг отличниками? Как по мне, эта идея вообще не должна рассматриваться в образовании.

– Кроме дискуссий вокруг зарплат учителей, много говорят о перегруженности и выгорании педагогов. Это одна из причин, почему учителя уходят из профессии. Как вы считаете, не столкнется ли образование с нехваткой школьных преподавателей?

– Уже есть нехватка молодых специалистов. Среди моих коллег тех, кто моложе меня, немного. А те молодые педагоги, которые работают в государственных школах, имеют дополнительный доход: репетиторство, создание собственных учебных материалов для продажи. И это тоже одна из причин выгорания. Потому что в желании заработать деньги на достойную жизнь не остается времени на эту самую нормальную личную жизнь.

Я посчитала, сколько раз в течение этого года я была на различных "тренингах", "мастер-классах", которые меня обязали посетить. И посчитала, чему я научилась на этих обязательных мероприятиях. Разница в цифрах безумная. Работа для "галочки", ненужные бумаги, странные необъективные отчеты должны остаться в прошлом.

Мой совет: если есть возможность – спиши отчет у коллеги, не сдай, сделай по шаблону. Заболел – иди на больничный. Устал – возьми несколько дней отпуска и отдохни. Не участвуй во всех возможных конкурсах. Участвуй в тех, которые тебе по душе, но и выложись там сполна. Обязательно имей свою личную жизнь и помни, что наибольшего внимания и отдачи требует только твоя семья и собственные дети.

– Одна из украинских учительниц спросила ChatGPT, как педагогу прожить на свою зарплату 10 тысяч гривен. Самым главным советом ИИ стала экономия. А вы много можете позволить себе на зарплату? Сколько, по вашему мнению, должен получать учитель за свой труд?

– Зарплата учителя должна быть не менее 25 тысяч гривен. И точка.

Экономить на чем? На еде? На одежде? На косметике? На отдыхе? ИИ в таком вопросе плохой помощник.

Я могу позволить себе больше, чем молодой педагог. Я – специалист высшей категории, сертифицированный учитель (а это доплата 20%). Но главное – это мой тыл: муж и взрослые дети. Все в семье работают, вместе мы решаем материальные вопросы. Ну и, чего же скрывать, у меня есть дополнительный доход, а не только учительская зарплата, одну треть которой плачу за коммунальные услуги.

– Среди педагогов в последнее время возникают дискуссии о системе оценивания. Каково ваше мнение по этому поводу? Как вы оцениваете детей?

– Оценивание больше нужно родителям учеников. Для того, чтобы убедиться, что "мой ребенок учится не хуже других". Мне нравится, что в начальной школе существует вербальное (словесное) оценивание, а не балльное. Нет дополнительных стрессов для детей, дома не ругают за плохие оценки, ученики не получают статусов "отличников" или "отстающих".

Во время оценивания я пользуюсь как шаблонными фразами, так и собственными, поддерживающими. "Ты умница", "Мне очень понравился ход твоих мыслей", "Ты растрогала меня своим сочинением". А еще в тетрадях моих учеников часто можно встретить сердечки, цветочки и солнышки. Не наклеенные, а нарисованные цветными ручками.

– Какое ваше отношение к аттестации педагогов? Считаете ли вы справедливым такое оценивание? Игорь Ликарчук обратил внимание на то, что иногда это напоминает барщину в Украине.

– Аттестация должна быть, потому что держать в тонусе учителя, как любого работника, нужно. Больше всего, что мне нравится, и я считаю это обязательной процедурой, – создание презентации о себе. Это итог своих достижений за определенный промежуток времени, рефлексия – что удалось, а что нет, понимание – куда двигаться дальше, все ли устраивает тебя в своей деятельности. И когда учитель видит, сколько всего он сделал, чему научился, – уверена, он почувствует гордость за самого себя.

Мне часто коллеги из других областей жалуются в сообщениях, что аттестация – это ужас! Я удивляюсь, потому что многое зависит от администрации школы. В нашем лицее – максимальная поддержка во время прохождения аттестации, максимальное понимание и толерантность. Да, прохождение аттестации – это дополнительная работа, волнение. Но если учитель уверен в своих силах, знаниях и росте – это должно быть отмечено и материально награждено. Каждая следующая категория или звание – плюс в расчетном листе учителя.

Несколько аттестаций я прошла внепланово, потому что руководство лицея видит во мне потенциал. А как меня вдохновить и смотивировать на дополнительные нагрузки, знает лучше всего только моя заместитель директора.

– Среди украинцев ведется много дискуссий по поводу олимпиад. Кто их должен проводить и нужны ли они вообще. Ведь это дополнительная нагрузка как на школьников, так и на учителей, которые готовят детей к интеллектуальным соревнованиям. Как вы считаете, действительно ли школьникам нужны олимпиады и кто должен их проводить – школа, университет (чтобы отобрать себе лучших абитуриентов)?

– Олимпиады – это боль многих учителей. Считаю, что олимпиады нужны только в старших классах. Они не должны быть принудительными. Для учеников победа должна определяться в денежном эквиваленте.

Оценивать должны независимые эксперты. Полностью исключить возможность подтасовки результатов. Максимум академической добропорядочности.

Хорошая идея – проведение олимпиад на базе ЗВО (заведения высшего образования. – Ред.). Тогда и ученики попробуют свои силы в интеллектуальных соревнованиях, и проигрыш не будет иметь плохих последствий, а победа могла бы стать преимуществом при поступлении в университет.

– В последнее время в информационном пространстве очень много разговоров вокруг русского языка на уроках и переменах. В частности, речь шла и о том, что запретить законодательно его нельзя. В то же время один из лучших учителей Украины Артур Пройдаков говорит, что дети стали больше говорить на русском, потому что так общаются дома с ними. А как у вас с этим? Если дети переходят с государственного, как реагируете?

– Сейчас меня забросают тапками, но я привыкла отвечать откровенно, поэтому... Мои ученики все русскоязычные. Все. Потому что растут в русскоязычных семьях. Мои действия? На уроках и переменах – только украинский! Но, чтобы объяснить незнакомые слова, объясняю на русском. Запомнили, повторили, проговорили и больше к этому на другом языке, кроме государственного, не возвращаемся. Прививаю любовь к соловьиному через интересные тексты, стихи, песни. Исправляю речевые ошибки у учеников.

Учусь сама, потому что я тоже не росла и не живу в украиноязычной среде. Требовать от родителей общаться с детьми дома на украинском – моя постоянная рекомендация, приказывать взрослым людям я не имею права. Нахожу для своих третьеклассников такие слова и аргументы, чтобы они росли поколением, которое сознательно выбирает украинский, а не по принуждению.

– Слышали ли вы когда-нибудь критику в свою сторону от родителей или коллег? Одна из учительниц рассказывала в интервью OBOZ.UA, что ее не всегда понимали коллеги, ведь она пыталась сделать атмосферу в классе интересной для детей, поощряя школьников различными активностями.

– Не сочтите это за лесть, но у меня не только классная администрация, но и замечательные коллеги! Не скажу, что у нас супердружный коллектив, да и подруг в лицее у меня нет, но со всеми я в хороших рабочих отношениях. Есть ли критика со стороны коллег? Нет. Более того, моя директор, коллеги подписаны на мою страницу, и Наталья Николаевна оставляет свои комментарии, в положительном русле отзывается о моих публикациях.

Интересная атмосфера на уроках? Нас к этому постоянно на совещаниях призывает заместитель директора, которая и сама интересно преподает уроки онлайн. Мы постоянно делимся с коллегами различными активностями, новыми находками для дистанционного обучения.

С родителями немного другая история. Не все принимают мои требования по дисциплине, строгость в некоторых вопросах. И если я из-за конфликтных родителей не буду менять место работы, то родители всегда могут выбрать для своего ребенка другого учителя. С большинством родителей и нынешних учеников, и бывших у меня теплые, дружеские отношения. Общаемся в соцсетях, поздравляем с праздниками. Знаю, что меня ценят.

– Как вы заинтересовываете учеников и добавляете ли в образовательный процесс что-то, кроме уроков по программе?

– Учитель – дирижер. Ученики – музыканты в оркестре. Как сыграют музыканты – зависит от дирижера. Я стараюсь быть профессиональным, зажигательным и харизматичным руководителем своего детского "оркестра". Заинтересовываю тем, что не боюсь делать ошибки, – дети исправляют. Не боюсь сказать, что я чего-то не знаю, – давайте поищем ответ вместе. Много читаю, путешествую, учусь – поэтому могу рассказать новую информацию из собственного опыта, показать фото не из интернета, а свои. Пожалуй, заинтересовываю тем, что я интересная личность, обычный человек. Честно отвечаю на все вопросы учеников, даже самые неудобные.

– Считаете ли вы учителей-блогеров своими конкурентами? Такие открытые, коммуникабельные педагоги – это, по вашему мнению, плюс или минус для детей? Не мешает ли это учебному процессу?

– Не может быть конкурентов среди учителей-блогеров. Мы все разные. Контент у всех разный. По правилам соцсетей каждый из нас интересен прежде всего как личность, как человек. А потом уже как учитель. Поэтому подписчик выбирает того, кто родственен по духу.

Открытость только в плюс для детей, родителей и коллег. Вижу, что родители моих учеников просматривают мои видео: и учебные, и юмористические. Дети гордятся учительницей-блогером, родители поддерживают. Учебные видео просматривают, чтобы увидеть и повторить пройденный материал.

Учитель прежде всего – это открытый человек. Для детей, для взрослых. Когда мне пишут: "Вы же учитель! Нельзя в джинсах. Нельзя танцевать!" – я отвечаю, что примером я должна быть в знаниях, в желании учиться новому, в своих взглядах, в патриотизме, в любви к Украине, к Харькову, к людям. В жизни я не идеальный человек и не могу быть примером во всем. Хотя мои маленькие ученицы всегда обращают внимание на новый маникюр и на мою новую прическу.

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