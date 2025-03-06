'Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!' Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

Министерство образования и науки отменило проведение школьного этапа ежегодных ученических предметных олимпиад. Теперь интеллектуальные соревнования будут проводить в три этапа, а не четыре, как было раньше. В частности, сразу будет проводиться местный.

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Несмотря на это, родители считают, что в учебных заведениях ничего не изменится и директора все равно будут требовать отправлять детей на школьный этап. В то же время, под сообщением Оsvita.ua появились комментарии и о том, что нужно вообще отменить олимпиады, ведь они никому не нужны.

"А директора потребуют от учителей отправлять детей на олимпиады. Рейтинг школы".

"Надо давно уже отменить олимпиады. Они ничего не дают. Ничего не изменилось: схватили более умного ученика и на все олимпиады. Хочет ли он или нет. Такой маразм, и что они дают?".

"Дайте детям не грамоту, а дополнительные баллы к поступлению, а меньшим – денежное вознаграждение! Результат будет".

"А "уважаемые учителя, посмотрите, чтобы ваши дети зарегистрировались на олимпиаду, потому что рейтинг школы и вам "+" к аттестации!", – отменят, запретят или все будет так, как есть?".

"Олимпиады должны проводиться для желающих на базе ЗВО и не влиять на рейтинг школ".

"Предметные олимпиады должны объявляться вузами для подбора способных для себя абитуриентов с соответствующими грантами на обучение, и тогда заинтересованные в их подготовке и участии будут и родители, и ученики, между ними будет здоровая конкуренция, а не между школами".

"Олимпиады должны организовывать и проводить не школы, МАНы и тд, а вузы! Они в первую очередь должны быть заинтересованы в одаренных детях – будущих студентах".

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