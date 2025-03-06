"Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!" Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!' Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

Министерство образования и науки отменило проведение школьного этапа ежегодных ученических предметных олимпиад. Теперь интеллектуальные соревнования будут проводить в три этапа, а не четыре, как было раньше. В частности, сразу будет проводиться местный.

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Несмотря на это, родители считают, что в учебных заведениях ничего не изменится и директора все равно будут требовать отправлять детей на школьный этап. В то же время, под сообщением Оsvita.ua появились комментарии и о том, что нужно вообще отменить олимпиады, ведь они никому не нужны.

"Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!" Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

"А директора потребуют от учителей отправлять детей на олимпиады. Рейтинг школы".

"Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!" Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

"Надо давно уже отменить олимпиады. Они ничего не дают. Ничего не изменилось: схватили более умного ученика и на все олимпиады. Хочет ли он или нет. Такой маразм, и что они дают?".

"Дайте детям не грамоту, а дополнительные баллы к поступлению, а меньшим – денежное вознаграждение! Результат будет".

"Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!" Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

"А "уважаемые учителя, посмотрите, чтобы ваши дети зарегистрировались на олимпиаду, потому что рейтинг школы и вам "+" к аттестации!", – отменят, запретят или все будет так, как есть?".

"Олимпиады должны проводиться для желающих на базе ЗВО и не влиять на рейтинг школ".

"Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!" Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

"Предметные олимпиады должны объявляться вузами для подбора способных для себя абитуриентов с соответствующими грантами на обучение, и тогда заинтересованные в их подготовке и участии будут и родители, и ученики, между ними будет здоровая конкуренция, а не между школами".

"Директора все равно потребуют от учителей отправлять детей!" Украинцы устроили дискуссию из-за отмены школьных этапов олимпиад

"Олимпиады должны организовывать и проводить не школы, МАНы и тд, а вузы! Они в первую очередь должны быть заинтересованы в одаренных детях – будущих студентах".

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