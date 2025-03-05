Олимпиады в Украине будут проводить по-новому: что изменится с 1 июня 2025 года

В Украине изменили правила проведения Всеукраинских олимпиад в школах. Они вступят в силу с 1 июня 2025 года. Теперь олимпиады будут проводить в три этапа, а не четыре, как было раньше.

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Об этом на брифинге в среду, 5 марта, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец. Он представил новое Положение об олимпиадном и турнирном движении в школах, передает Вчися.Медіа.

В обновленном документе отмечается, что школьного этапа олимпиад больше не будет, а будут проводить сразу местный. Кроме того, будет создан специальный заграничный округ для находящихся за рубежом украинских школьников. Они смогут присоединяться к ІІ этапу дистанционно, а участие в ІІІ этапе смогут принять только, приехав в Украину.

Так, Всеукраинские олимпиады теперь будут проводить в три этапа:

І этап – местный (с открытой регистрацией для всех желающих). В нем могут принять участие все желающие без посредничества школы или учителей. Перед участием следует зарегистрироваться на мероприятие. Количество олимпиад и локации определяет каждая область отдельно.

ІІ этап – областной. Сразу на уровне области смогут соревноваться ученики научных лицеев. Однако на этом этапе у участников из всех областей будут единые задания, чтобы быть в справедливых условиях.

Сразу на уровне области смогут соревноваться ученики научных лицеев. Однако на этом этапе у участников из всех областей будут единые задания, чтобы быть в справедливых условиях. ІІІ этап – государственный. Ранее право участвовать сразу на этом этапе было у Украинского физико-математического лицея. Это правило сохраняется и в новом документе, но с ограничениями – всего на три олимпиады, у которых за последние 10 лет это заведение было в тройке лидеров все время. Во всех других лицей будет соревноваться на равных с городом Киевом.

Ранее в сети возникла дискуссия о целесообразности проведения школьных олимпиад. Некоторые украинцы отмечают, что олимпиады полезны для мотивации учиться и самосовершенствоваться. Однако нашлись и те, кто уверял, что после нескольких месяцев ночлега в укрытии из-за шахедной опасности неуместно искать победителей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения в 2024-2025 учебном году школьных олимпиад по учебным предметам и ученическим турнирам.

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