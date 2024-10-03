Когда пройдут ученические олимпиады в 2024/2025 учебном году: даты этапов

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения в 2024-2025 учебном году школьных олимпиад по учебным предметам и турниров. Всеукраинские ученические олимпиады в этом году, как и в прошлом, состоятся в четыре этапа.

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Об этом говорится в приказе, обнародованном ведомством. В то же время, Всеукраинские ученические турниры проведут в два этапа.

В документе отмечается, что проведение олимпиад и турниров должно состояться с соблюдением законодательства относительно мер безопасности, связанных с военным положением.

Сроки проведения Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам:

– I этап – октябрь-ноябрь 2024 года;

– ІІ этап – ноябрь 2024 года;

– ІІІ этап – январь 2025 года;

– IV этап – март-апрель 2025 года.

Сроки проведения Всеукраинских ученических турниров:

– I этап – сентябрь-октябрь 2024 года;

– II этап – октябрь 2024-апрель 2025 года.

Организационно-методическое обеспечение проведения этих мероприятий, согласно приказу, возложено на Национальный центр "Малая академия наук". А директорат школьного образования обязали обеспечить общее руководство Всеукраинскими ученическими олимпиадами и турнирами.

Органы управления в сфере образования, областные администрации, учреждения последипломного педагогического образования, территориальные отделения Национального центра "Малая академия наук Украины" должны представить следующие предложения:

– до 1 октября 2024 года – о проведении на их базе финальных этапов ученических турниров и программ, персонального состава оргкомитетов и жюри соответствующих соревнований;

– до 1 ноября 2024 года – предложения по проведению на их базе IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад;

– до 1 декабря 2024 года – по персональному составу жюри IV этапа олимпиад и составу оргкомитетов;

– до 5 марта 2025 года – задачи и отчеты о проведении III этапа олимпиад и заявки на участие команд в IV этапе.

Как писал OBOZ.UA, ранее МОН сообщило, как в школах будут преподавать "Защиту Украины".

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