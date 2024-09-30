Без деления на мальчиков и девочек: МОН сообщило, как в школах будут преподавать 'Защиту Украины'

В украинских школах ученики и ученицы 10-11 классов на предмете "Защита Украины" будут учиться вместе. Подростков будут распределять в группы по 8-15 человек без гендерного деления.

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Такие изменения приняло Министерство образования и науки Украины, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, было принято решение о преподавании этого предмета раз в месяц в течение всего дня.

В МОН уверены, что такие изменения позволят педагогам сосредоточиться на практическом обучении в меньших группах, а ученикам – овладеть навыками для самозащиты.

В Верховной Раде ранее был принят закон об отмене гендерного распределения при изучении предмета.

В ведомстве отметили, что модельная учебная программа "Защита Украины" была введена со 2 сентября в рамках всеукраинского педагогического эксперимента. Учебные заведения, которые преподают по старой программе, также должны отказаться от гендерного разделения групп.

Обновленная программа состоит из 10 модулей. Школьникам будут преподавать предметы, связанные с реалиями военного времени – навыки управления дронами, тактическую медицину, радиосвязь, медицинскую помощь. Уроки будут проводить один день в месяц (на протяжении всего дня).

Планируется, что с 2027 "Защита Украины" станет основой для профильного изучения.

Ранее сообщалось, что в Украине заработали первые 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. В общей сложности будет создано около 2000 специальных центров, рассказал заместитель министра образования Андрей Сташкив.

По его словам, предмет будет в формате учебных дней, а школы будут сами определять даты проведения занятий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МОН показало тренеров, которые будут учить учителей предмета "Защита Украины".

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