МОН показало тренеров, которые будут учить учителей предмету ''Защита Украины''. Фото

Министерство образования и науки (МОН) сообщило об успешной подготовке первых тренеров по обновленному предмету "Защита Украины". После получения сертификата преподаватели смогут проводить повышение квалификации учителей в школах.

В частности, в мероприятии принял участие 81 отобранный будущий тренер. Каждый из них обучался темам национальной безопасности и обороны, информационной безопасности, военного управления, а также особенностям работы с учениками 10-11-х классов и педагогики. Об этом МОН сообщило на официальном сайте.

Министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что с 1 сентября дисциплину будут преподавать по-новому.

"Хотим, чтобы с 1 сентября предмет "Защита Украины" преподавали по-новому. И именно учителя должны стать двигателем этих изменений, поэтому обучение педагогов – важный фокус внимания. Наша цель – сделать так, чтобы в итоге учителя "Защиты Украины" стали вдохновителями для многих молодых граждан: формировали мощную патриотическую позицию, предоставляли знания для сохранения жизни как в мирное время, так и в условиях войны", – сказал глава МОН.

Планируется, что уже в июле начнется набор на вторую волну обучения для тренеров из-за большого спроса и важности преподавания обновленного предмета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будут готовить учителей к обновленному преподаванию предмета "Защита Украины".

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