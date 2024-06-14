Стало известно, как будут готовить учителей к обновленному преподаванию предмета ''Защита Украины''

Учителей, которые будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины", будут учить в несколько этапов. В первую очередь планируется предоставить знание тех блоков курса, которые будут преподаваться в первом семестре.

Об этом рассказала народная депутат Инна Совсун в интервью Новой украинской школе. По ее словам, первый этап должен состояться летом 2024 года, чтобы школьникам преподавали обновленный предмет с началом нового учебного года.

Следующий раунд обучения учителей, предусматривающий овладение последующими блоками предмета, может быть проведен в октябре.

Например, в октябре возможен очередной раунд учений учителей, во время которых они овладеют следующими блоками предмета. И дальше это обучение учителей будут проводить ИППО, которые смогут привлекать только тех тренеров, которые прошли наш тренинг или представляют партнерские организации, которые присоединялись к обновлению курса", – объяснила Совсун.

В мае продолжалась подготовка тренеров, которые будут учить педагогов. Было запланировано 70 мест, однако на участие в тренинге поступило более 700 заявок. Депутат отметила, что будущие тренеры проходили предварительный опрос, чтобы можно было понять их мышление и имеют ли они новейшие подходы к обучению.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №11092 об усовершенствовании системы начальной общевоенной подготовки. Отныне начнутся важные изменения в преподавании предмета "Защита Украины" в школах. В новой программе не будет разделения в преподавании дисциплины на мальчиков и девочек, строевой подготовки и добавятся более практичные навыки. Также школьники будут учиться информационной безопасности, медицинской помощи и дронам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине студентов ПТУ будут учить руководить дронами.

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