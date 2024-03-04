Речь не о войне. В Украине студентов ПТУ будут учить управлять дронами: заместитель министра образования рассказал первые детали

Украинских студентов профессионально-технических училищ будут учить руководить гражданскими дронами, которые можно будет использовать в разных профессиях, но не на войне. В частности, специалисты смогут применять свои знания в строительстве, аграрном секторе, топографии, кинематографе, журналистике и т.д.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что учебные заведения уже получили оборудование и дроны.

"Эти заведения уже получили и дроны, и необходимое материальное оборудование. Это разные дроны — и наиболее используемый DJI mavic, есть аграрные дроны, большие, из которых можно опрыскивать поле и выполнять многие другие задачи. Поэтому пилотные заведения полностью обеспечены необходимым оборудованием и навыками, чтобы преподавать", - сказал Завгородний.

По его словам, есть также и другие учреждения, вводящие дополнительные кружки или курсы повышения квалификации для взрослого населения с модулем оператора дронов. Чиновник заверил, что в Украине будет распространяться такая практика, ведь она становится популярной и полезной.

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Завгородний добавил, что в скором времени проходить обучение на военных FPV дронах смогут школьники в рамках общеобразовательной программы "Защита Украины". По его словам, приобретать эти навыки будут уже с сентября в школах, техникумах и колледжах.

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