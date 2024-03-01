В украинских ПТУ появится новая специальность, на которой будут учить руководить дронами. Первые подробности

В профессионально-технических училищах будет внедрена новая образовательная программа – "Оператор гражданских дронов". В частности, в этом году в 7 учебных заведениях Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей уже можно будет обучаться по этой специальности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в официальном Telegram-канале. Он отметил, что в планах расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. Уметь управлять гражданским дроном — важно для Украины сегодня. Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны", – написал Федоров.

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Он добавил, что сейчас идет реформа профтехобразования. В частности, недавно более 200 учебных заведений подали заявки, чтобы восстановить мастерские и создать качественные условия для подготовки необходимых стране специалистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН объяснили, почему для государства важно профессионально-техническое образование.

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