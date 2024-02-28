''Слесарь с высшим образованием – это плохо или хорошо?'' В МОН доступно объяснили, для чего нужны ваучеры для обучения

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил важность профессионально-технического образования. Он подчеркнул, что такие профессии, как слесарь, сварщик и тому подобное в приоритете для государственного заказа. Чиновник считает, что хорошо, когда эти специалисты имеют высшее образование, потому что у них есть определенное мировоззрение и сознание гражданина.

Об этом Винницкий сказал в эфире программы ТСН. Он отметил, что этому способствует система ваучеров, когда украинцы за бюджетные средства могут переквалифицироваться и получить профессию, действительно нужную и где можно зарабатывать деньги. По словам заместителя министра образования, государство отходит от черно-белой системы, в которой нужно выбирать высшее или профтехобразование.

"Нам нужны люди с высшим образованием. Но очень часто они будут квалифицироваться уже на профессии, которые реально нужны, где можно зарабатывать средства. И для этого так же государство дает определенные возможности. Мы очень часто говорим, что должно быть либо высшее, либо профтехобразование. Это черно-белая система. Мы от нее отходим. Это очень советский образ мышления – ты или квалифицированный рабочий, или ты человек с высшим образованием", – сказал чиновник.

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Он добавил, что государство вкладывает средства в модернизацию заведений профтехобразования, чтобы в стране было как можно больше квалифицированных специалистов, которые будут помогать в восстановлении Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий опроверг информацию о ликвидации колледжей в Украине и заверил, что такие учебные заведения очень нужны для восстановления страны.

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