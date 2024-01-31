Ликвидация колледжей в Украине: замминистра Михаил Винницкий расставил точки над ''і''

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий опроверг информацию о ликвидации колледжей в Украине. Чиновник эмоционально отреагировал на вопрос, было ли уже последнее вступление в 2023 году, и заверил, что такие учебные заведения очень нужны для восстановления государства. Особенно, по его словам, это касается тех, которые относятся к строительной, инженерной и другим важным областям.

Винницкий подчеркнул, что вопрос должен рассматриваться с позиции, должны ли профессиональные колледжи быть в структуре университетов, которые находятся на государственном бюджете. Он отметил, что в настоящее время законопроект о том, как будет проходить процедура отделения заведений среднего специального образования от вузов, находится на этапе согласования со многими органами исполнительной власти. И только после его утверждения документ будет представлен на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом чиновник сказал в эфире онлайн-встречи с представителями общественной организации "Прогресивні".

"Спрос на профессиональное образование велик. Есть вопрос, должны ли профессиональные колледжи быть в структуре университетов, которые есть на государственном бюджете. На сегодняшний день обнародован проект о предпосылках модернизации учреждений высшего образования, предусматривающий институциональное отделение профессионального высшего и профессионально-технического образования от высшего. Так, как это существует в мире. Это две отдельные сферы", – заметил Винницкий.

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Замминистра также пояснил, что есть разные уровни образования. В частности, пятый касается предвысшего, а шестой, седьмой и восьмой – высшего. По его словам, эти ступени институционально отдельные.

Напомним, Минобразования предлагало прекратить деятельность подразделений высших учебных заведений и некоторых колледжей. Благодаря такой модернизации планируется улучшить качество и эффективность обучения. В разработанном законопроекте указаны соответствующие предложения по модернизации. В частности, предложенные решения позволят из наиболее развитых колледжей и подразделений университетов сделать самостоятельные учебные заведения, присоединить их к местным вузам или закрыть.

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