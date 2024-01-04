Как будет проходить прием в колледжи в 2024 году: Минобразования обратилось к украинцам

Министерство образования и науки Украины предложило к общественному обсуждению проект о порядке приема в колледжи в 2024 году. Граждане могут посылать свои замечания и предложения до 3 февраля.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства образования. В документе указаны условия и особенности поступления в учреждения профессионального высшего образования.

В частности, поступить в колледж на бюджет выпускники смогут, пройдя собеседование или творческий конкурс. Для того чтобы попасть на контрактную форму, школьникам нужно будет предоставить мотивационное письмо, требования к которым утверждаются председателями приемных комиссий и обнародуются на сайте учебных заведений не позднее, чем через месяц после вступления в силу настоящего Порядка.

По желанию абитуриенты смогут воспользоваться результатами оценивания – национального мультипредметного теста 2022-2024 годов или внешнего независимого оценивания 2021 года.

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Заявление на поступление нужно будет подавать в электронном кабинете, регистрация которого должна начаться 24 июня. Документ будет рассматриваться приемной комиссией в порядке, определенном законодательством.

В тексте также указано, что поступающие могут подать всего до пяти заявлений на бюджетные места и до пятнадцати по всем источникам финансирования.

В 2024 году будут сохранены все льготы для определенных Порядком категорий абитуриентов, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе.

Замечания и предложения к проекту принимаются в форме сравнительной таблицы до 3 февраля 2023 года по электронному адресу представителя МОН.

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