Зачем ввели 12-балльную систему оценивания? Сеть всколыхнула очередная дискуссия

В Facebook возникла дискуссия о происхождении и целесообразности существования 12-балльной системы оценивания в школах. Украинские педагоги поделились собственным опытом и рассказали, действительно ли такой подход оправдан.

Видео дня

В комментариях под сообщением некоторые педагоги отметили, что 12-балльная система более понятна детям после окончания школы. Есть и те, кто считает, что такой метод негативно влияет на школьников.

"Я использую 12-балльную в критериях оценивания, такая система больше мотивирует, а затем конвертирую в "удовлетворительно", "хорошо", "отлично". Да и детям после школы понятнее (колледж)".

"12-ти бальная система существует для оценивания учеников. Я на первом курсе учился в педагогическом университете, где также была 12-бальная система оценивания студентов, это был 2004-2005 учебный год".

"Наша классная руководительница это так объясняла нашим родителям, когда эту систему только-только ввели: раньше я за контрольную ставила 4+ или 4-, или 4/5 или 4/3, а теперь буду 9 или 7. Я вижу в этой системе только позитив".

Однако не все согласны с таким мнением.

"Когда-то ее придумал академик Креминь, который в то время был министром образования. Зачем? Этот вопрос до сих пор актуален. Пожалуй, грустно было сидеть в кабинете – визий и траекторий тогда не разрабатывали, нужно было как-то проводить время, поэтому решил войти в историю этим безумием. Вот официальное обоснование с традиционным".

"12 бальная система способствует очковтирательству и искривлению реального положения дел с успеваемостью – на неудовлетворительные оценки отведено всего 25% шкалы, что искажает требования к овладению знаниями (положительная оценка не может существовать при уровне знаний ниже 50-60%). 12-бальная шкала добила среднее образование".

Напомним, с 2000 года в школах Украины действует 12-балльная шкала оценивания, где 12 – самый высокий балл. Такие критерии были определены и утверждены Министерством образования и науки, сообщает Национальный информационный центр академической мобильности.

В 12-ти бальной системе оценивания различаютчетыре уровня учебных достижений:

начальный – 1-3 балла: школьник отвечает фрагментарно, имеет начальные представления о предмете;

средний – 4-6 баллов: воспроизводит основной материал, может выполнять задания по образцу, владеет элементарными умениями учебной деятельности;

достаточный – 7-9 баллов: знает существенные признаки понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить основные закономерности, а также самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, абстрагированием, обобщением). Ответ школьника правильный, логичный, обоснованный, хотя ей не хватает собственных суждений;

высокий – 10-12 баллов: умеет использовать знания для выполнения творческих задач, учебная деятельность обозначена умением без помощи других оценивать различные ситуации, явления и факты, выявлять и отстаивать личную позицию.

Согласно системе, в начальной школе должно происходить вербальное оценивание. В 3–4 классах по выбору учебного заведения дети могут получать также уровневые оценки, которые становятся плавным переходом к балльной оценке в базовой школе.

Вербальная оценка определяется:

имеет значительные успехи;

демонстрирует заметный прогресс;

достигает результата с помощью взрослых;

требует внимания и помощи.

Уровневая оценка распределяется по четырем уровням и обозначается буквами:

начальный (П);

средний (С);

достаточный (Д);

высокий (В).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя назвали преимущества и недостатки новой системы оценки 5–9 классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!