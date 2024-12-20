Зачем оценки на каждом уроке? Учителя назвали преимущества и недостатки новой системы оценки 5–9 классов

Украинские учителя, которые преподают в 5–9 классах, начали ставить оценки школьникам по новой системе. Основное новшество в ней заключается в том, что теперь в школах оценивают не только знание детей, но и их навыки, умения и развитие по группам результатов.

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Педагоги поделились с Новой украинской школой преимуществами и недостатками новой системы оценивания детей. Так, учительница украинского языка и литературы Ирина Ситькова не соглашается с необходимостью выставлять оценки на каждом уроке. По ее словам, школьникам нужно давать простор для обучения с возможностью ошибаться. А когда оценивают каждый шаг, не будет результата.

"Я так же не со всем соглашаюсь. Например, с оценками на каждом уроке. Ученикам нужно дать пространство для обучения, где можно безопасно ошибаться, а не оценивать каждый шаг. Если ученику не дать этого пространства, мы не будем иметь результата", – делится Ситькова.

Кроме того, она отмечает, что не стоило давать критерии оценки перед началом нового учебного года. Сделать это нужно было либо с началом реализации реформы Новой украинской школы (НУШ), либо хотя бы в мае, чтобы у педагогов было время на ознакомление.

Педагог также не поддерживает выставление среднего арифметического по всем оценкам. Ведь если школьник получил плохую оценку в начале обучения, а впоследствии лучшую – значит он сделал работу над ошибками, поэтому заслуживает иметь высшие баллы.

По словам Ситьковой, учителя нуждаются в рекомендациях, как составлять контрольные работы, ведь она определяет, что делать со школьниками в ходе изучения темы. Она отмечает, что система далека от совершенства и было бы неплохо получить обратную связь от педагогов, чтобы понимать, с какими рекомендациями они справились, а с какими нет. Таким образом, можно найти оптимальный путь для решения проблем, возникающих по ходу.

Заместитель директора лицея Наталья Терлецкая также соглашается с мнением Ситьковой относительно сроков получения новой системы. Ведь кроме подготовки к новому учебному году педагогами пришлось наспех прорабатывать нововведения.

Терлецкая вынесла вопросы, с которыми пришлось столкнуться в процессе ознакомления. Среди них:

Если оценивание по теме осуществляется на основании комплексной контрольной работы, как оценить отсутствующих в этот день учеников на занятиях?

Сколько стоит предусмотреть заданий и какого типа для каждой группы результатов, чтобы обеспечить эффективное оценивание? Ведь каждая группа предусматривает оценивание в баллах от 1 до 12. При использовании тестовых заданий с выбором одного ответа, заданий должно быть не менее 36, а это уже не контрольная, а целый экзамен. Успеют ли дети выполнить такую работу за 45 минут?

Что делать, если оценивание по теме осуществляется на основании текущих оценок, а у части учеников нет никакой оценки по определенной группе результатов?

В лицее, где работает Терлецкая, педагогический совет предложил учителям несколько вариантов выставления оценок в журнал. А они самостоятельно определяют, какой из них будут применять.

Заметила заместитель директора и положительные моменты. В частности, внесение корректив в свидетельство о сформированности сквозных умений. Таким образом, у детей демонстрируется динамика: имеет значительные успехи, демонстрирует заметный прогресс, требует внимания и помощи.

Улучшение в работе видит и директор школы Оксана Коваленко. Она объясняет, что с появлением групп результатов стало ясно ясно, что школьникам дается лучше, а где возникают проблемы. Кроме того, по оценке стоит не просто цифра, а умения, по которым она сформирована.

Учитель истории, гражданского образования и основ здоровья Василий Дьяков отмечает проблему выставления оценок за итоговую работу, если школьник отсутствовал на уроке. Он предлагает несколько вариантов решения проблемы, но все же возникают определенные вопросы относительно ее выставления.

"Возникает вопрос, что ставить в группах результатов отсутствующего на уроке проведение итоговой работы ученика. Ведь в клеточке стоит "н", а потом? Так и оставлять, или тоже ставить "н"?", – говорит педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы подвергли критике схему оценивания знаний за семестр, предложенную МОН.

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