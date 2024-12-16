'Это издевательство над детьми и учителями'. Украинцы раскритиковали схему оценки знаний за семестр, предложенную МОН

Украинцы раскритиковали новую схему оценивания школьников, предложенную Министерством образования и науки. Критерии оценки предмета имеют четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).

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В комментариях к сообщению МОН в Facebook учителя и родители подчеркнули, что новая схема лишь добавляет работы для педагогов, но в целом не полезна ни для детей, ни для педагогов. То, что предлагает ведомство, отмечают украинцы, находится вне разумного и никак не улучшит качество знаний учеников и не облегчит жизнь учителям.

Какую схему оценивания предлагают в МОН:

– семестровое оценивание осуществляют по группам результатов по каждому учебному предмету. Далее эти оценки следует трансформировать по определенной схеме в одну итоговую оценку.

– Например, при оценке по истории Украины учитель ориентируется на три группы результатов и в конце семестра выставляет четыре оценки: три за каждую группу результатов и общую на основе оценивания групп результатов.

Пример групп результатов в гражданско-исторической образовательной отрасли:

"Ориентируется в историческом времени и пространстве, выявляет взаимосвязи событий и явлений";

"Работает с информацией исторического и обществоведческого содержания";

"Выражает способность к сотрудничеству, толерантность, гражданскую позицию".

Украинцы сочли такую схему слишком сложной, они призвали ведомство спросить, как лучше у учителей-практиков.

Вопрос: а что изменилось в конечном итоге в семестровом балле? Все группы результатов подытожились и вывелся средний балл. Так же выводился средний балл (среднее арифметическое) из текущих или тематических. Тогда каков смысл от групп?

Сколько педагоги еще будут терпеть? А родителям особенно нужно по 4-5 оценок по предмету, а классным руководителям выписывать и заполнять "свидетельство не достижений".

Это не оценивание, а издевательство над самим процессом, оценкой, учителем и родительским сознанием, часто не понимающим, почему у ребенка в ряд стоит четыре четверки.

Учителю надо на конец семестра нанимать бухгалтера, потому как иначе вычислить тот семестровый балл?! И это при бесконечных воздушных тревогах, отсутствии света и смешанном обучении.

И что он дает для ребенка?

Когда уже прекратится это издевательство над учителями! Как можно оценить всех учеников лицея, если преподает учитель 3-4 предмета с 6 по 11 класс? А еще куча "семейников", которых в глаза не видим, потому что все за пределами страны... Жду того человека, который придумал эту "систему", поработать неделю по моему расписанию в две смены.

То, что нам предлагают относительно оценивания, находится за пределами разумного, и вовсе не улучшит качество знаний учеников, и, конечно, не облегчит жизнь учителям, которые и так сегодня делают практически невозможное.

Тот, кто это придумал вообще не понимает самого слова "оценивание"! МОН сделало оценивание абсурдным и довело учителей до недоразумений и еще больше проблем прибавило!

Объясните мне, как должен выставить бал по критерию "Забота о здоровье", если ребенок отвечает на 12 баллов, а потом на перерыве ест сухарики и запивает сладкой газировкой? А, МОН?

Как сообщал OBOZ.UA, учеников 5-9 классов будут оценивать по новым критериям, имеющим четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов. В сумме школьники могут получить 12. Кроме того, школы могут воспользоваться собственной системой.

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