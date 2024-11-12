Получить 12 баллов будет труднее: как будут оценивать учеников 5-9 классов по новым критериям. Разъяснение МОН

Учеников 5-9 классов будут оценивать по новым критериям, имеющим четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов. В сумме школьники могут получить 12. Кроме того, учебные заведения могут пользоваться собственной системой, однако итоговые оценки должны быть переведены в 12-балльную.

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Также рекомендации, которые предоставило Министерство образования и науки, описывают каждый балл и форму свидетельства достижений. Об этом сообщило образовательное ведомство, передает Суспільне. Там отметили, что новые критерии оценивания не будут касаться учеников 5-11 классов, которые учатся по новому Государственному стандарту базового среднего образования.

"В 2024/2025 учебном году по Госстандарту будут обучаться 5-7 и 8 классы, которые учатся по пилотным проектам НУШ. 8-9 классы не смогут в полной мере использовать новую систему оценивания, поскольку учатся по старому государственному стандарту", – говорится в объяснении.

По предварительным критериям, которыми пользовались школы до 2023/2024 учебного года, был основной упор на знательном компоненте. Итак, если ученики воспроизводят часть знаний, обладают какими-то понятиями и содержанием, то это может считаться высоким уровнем.

Реформа НУШ и Государственный стандарт базового среднего образования, утвержденный в 2020 году, базируются на компетентностном подходе (знание, умение, ценность, отношение).

Описание каждого балла шкалы оценивания учитывает структуру компетентности и умений (чтение с пониманием, умение выражать собственное мнение устно и письменно, критически и системно мыслить, способность логически обосновать позицию и т.п.). Работа с информацией в новых условиях заложена в каждую дисциплину.

Свидетельство достижений состоит из двух частей. Первая – характеристика учебной деятельности, где учителя оценивают, как дети умеют понимать прочитанное, выражать собственное мнение, критически и системно мыслят и т.д. В этом случае педагог должен определить только один из уровней: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи".

Вторая предусматривает характеристику результатов обучения, где уже выставляются оценки каждый семестр и за год.

В отличие от 2011 года, учитель должен ознакомить учеников с критериями оценивания. То есть ученик должен понимать, что за это задание может получить определенный балл, выполнив задание. Ознакомиться с обновленными подходами к оценке педагоги могут при прохождении курсов повышения квалификации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учащимся смогут перезачислять оценки по общим предметам для украинских и зарубежных школ. В то же время, такие предметы как украинский язык, литература и история Украины дети будут изучать по сокращенным программам.

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