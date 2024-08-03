МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ: сколько стран охвачено

Школьники смогут перезачислять оценки по общим предметам для украинских и зарубежных школ. В то же время, такие предметы как украинский язык, литература и история Украины дети будут изучать по сокращенным программам.

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Министерство образования и науки ввело шкалу, определяющую системы оценивания для 26 стран с украинской 12-балльной. Об изменениях сообщили в Telegram-канале Правительство online.

Таким образом, школьники смогут бесперебойно продолжать обучение в Украине после перевода. В частности, ученики будут составлять годовую оценку перед новым учебным годом с перезачислением оценок полученных в учебных заведениях за рубежом.

В список стран, представленных в таблице вошли:

Словакия

Болгария

Литва

Бельгия

Финляндия

Турция

Эстония

Израиль

Ирландия

Испания

США

Латвия

Швеция

Австрия

Швейцария

Румыния

Норвегия

Канада

Германия

Польша

Чехия

Италия

Великобритания

Нидерланды

Венгрия

Франция

Для других стран МОН рекомендует переводить баллы по общей таблице.

Также можно воспользоваться таблицами в формате Excel здесь и здесь.

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