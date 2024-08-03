МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ: сколько стран охвачено

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ: сколько стран охвачено

Школьники смогут перезачислять оценки по общим предметам для украинских и зарубежных школ. В то же время, такие предметы как украинский язык, литература и история Украины дети будут изучать по сокращенным программам.

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Министерство образования и науки ввело шкалу, определяющую системы оценивания для 26 стран с украинской 12-балльной. Об изменениях сообщили в Telegram-канале Правительство online.

МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ: сколько стран охвачено

Таким образом, школьники смогут бесперебойно продолжать обучение в Украине после перевода. В частности, ученики будут составлять годовую оценку перед новым учебным годом с перезачислением оценок полученных в учебных заведениях за рубежом.

В список стран, представленных в таблице вошли:

  • Словакия
  • Болгария
  • Литва
  • Бельгия
  • Финляндия
  • Турция
  • Эстония
  • Израиль
  • Ирландия
  • Испания
  • США
  • Латвия
  • Швеция
  • Австрия
    МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ: сколько стран охвачено
  • Швейцария
  • Румыния
  • Норвегия
  • Канада
  • Германия
  • Польша
  • Чехия
  • Италия
  • Великобритания
  • Нидерланды
  • Венгрия
  • Франция

Для других стран МОН рекомендует переводить баллы по общей таблице.

Также можно воспользоваться таблицами в формате Excel здесь и здесь.

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