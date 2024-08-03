МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ: сколько стран охвачено
Школьники смогут перезачислять оценки по общим предметам для украинских и зарубежных школ. В то же время, такие предметы как украинский язык, литература и история Украины дети будут изучать по сокращенным программам.
Министерство образования и науки ввело шкалу, определяющую системы оценивания для 26 стран с украинской 12-балльной. Об изменениях сообщили в Telegram-канале Правительство online.
Таким образом, школьники смогут бесперебойно продолжать обучение в Украине после перевода. В частности, ученики будут составлять годовую оценку перед новым учебным годом с перезачислением оценок полученных в учебных заведениях за рубежом.
В список стран, представленных в таблице вошли:
- Словакия
- Болгария
- Литва
- Бельгия
- Финляндия
- Турция
- Эстония
- Израиль
- Ирландия
- Испания
- США
- Латвия
- Швеция
- Австрия
- Швейцария
- Румыния
- Норвегия
- Канада
- Германия
- Польша
- Чехия
- Италия
- Великобритания
- Нидерланды
- Венгрия
- Франция
Для других стран МОН рекомендует переводить баллы по общей таблице.
Также можно воспользоваться таблицами в формате Excel здесь и здесь.
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