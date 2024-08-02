Дефицит учителей в Украине: Лисовой рассказал детали плана МОН с привлечением педагогов ВПЛ

Учителей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут привлекать к работе в учебных заведениях в местах их проживания. В настоящее время служба занятости вместе с Министерством образования и науки разрабатывает отдельный ресурс для таких педагогов.

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В частности, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, есть регионы, готовые предоставить жилье учителям и платить им повышенную зарплату, ведь в школах колоссальный дефицит педагогов. Об этом чиновник рассказал во время брифинга, передает Укринформ.

"Дефицит учителей в Украине колоссальный, в частности, математики, английского языка, информатики и т.д. Помочь решить эту проблему можно путем интеграции педагогов из числа внутренне перемещенных лиц. Мы разрабатываем сейчас со службой занятости специальный отдельный ресурс для учителей ВПЛ, потому что есть регионы, где готовы предоставлять им жилье, платить повышенную зарплату, лишь бы они приезжали работать", – сказал глава МОН.

Лисовой также отметил, что Николаевская область активно интегрирует учителей ВПЛ из Донецкой и Херсонской областей. По его мнению, это правильная политика, ведь педагоги должны работать в регионах, где они проживают. Таким образом, они не будут терять свои профессиональные навыки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, стоит ли учителям ждать повышения зарплаты.

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