'Имеем критическую ситуацию': Лисовой сообщил, стоит ли учителям ждать повышения зарплаты

Украинским учителям не стоит ожидать повышения зарплат в ближайшее время из-за критической ситуации в государственном бюджете. На этом заметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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Чиновник подчеркнул, что в настоящее время более 70% государственных средств тратится на оборону, однако после завершения полномасштабной войны России против Украины будет возможность в первую очередь вернуться к концепции повышения зарплат учителям. Об этом Лисовой сказал на брифинге, передает Укринформ.

"Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в заведениях среднего, внешкольного, профтехобразования и т.д. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и побуждать учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодняшний день имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", – сказал министр образования.

Он добавил, что педагогам нужно продержаться, ведь МОН разделяет позицию Президента Украины, что образование является первым приоритетом после обороны.

"Защитим страну, отразим врага – и переводим образование в приоритет №1", – заверил Лисовой.

Напомним, молодые учителя назвали самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются во время работы в школе. В частности, некоторые из них отметили, что зарплаты едва хватает на еду, а некоторые даже голодали несколько дней, ведь было недостаточно средств. Кроме того, 75% принявших участие в исследовании педагогов отметили, что они перегружены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ChatGPT назвал справедливую зарплату украинскому учителю.

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