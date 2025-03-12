'Сиди тихо, работай и не высовывайся'. Учительница из Киева – о претензиях родителей, проблемах в школе и вирусном пророчестве для учеников

Учительница одного из киевских лицеев Ольга Яблонская прославилась в социальных сетях не только уровнем и креативностью преподавания предметов, но и близкими отношениями с учениками. Она уверена: чем доверительнее будет атмосфера в классе, тем больше ребята раскроются в своих способностях.

Видео дня

Видео Ольги Яблонской в TikTok и Facebook набирают миллионы просмотров. Педагог пытается на собственном примере показать, что школьники нуждаются не только в знаниях, но и в вере в их достижения и поддержке всех начинаний. В чем состоят методы обучения и воспитания Ольги Яблонской? Как найти подход к любому ученику и удержать баланс между авторитетом учителя и дружбой с детьми? Почему молодежь не хочет работать в школе и как эффективно предотвращать буллинг? Об этом и многом другом OBOZ.UA пообщался с учительницей-звездой соцсетей. Ниже читайте первую часть интервью.

– Ольга, признаюсь честно: о вас я узнала случайно. Facebook подкинул вирусное видео, где вы использовали искусственный интеллект, чтобы он показал, кем станут ваши ученики в будущем. К тому моменту оно собрало более 50 тысяч лайков! Откуда возникла такая идея? Как отреагировали школьники? По-вашему мнению, это повлияет на их выбор в будущем?

– Да, видео, о котором вы спрашиваете, действительно стало вирусным, и это было для меня большой неожиданностью. Я даже не представляла, что оно наберет почти 2 миллиона просмотров в TikTok и разлетится в Facebook. Мне написала одноклассница со словами, что я могу гордиться своим классом, ведь видео с моими учениками стало популярным в соцсетях и группах. После этого я получила сотни сообщений от учителей: одни просили поделиться ресурсами и ссылками, другие хотели, чтобы я сделала для них такие же фотографии детей в будущем, некоторые даже предлагали деньги за такой сюрприз для их учеников. Один классный руководитель вообще пригласил меня в их школу, чтобы я лично провела подобную фотосессию!

Я физически не успеваю отвечать на все сообщения и объяснять алгоритмы создания таких видео, но очень приятно, когда учителя присылают уже обработанные фото с помощью ИИ и спрашивают мое мнение. Это еще раз подтверждает, что, несмотря на сложные времена, есть множество педагогов, которые искренне любят свою работу, живут школой и работают по зову сердца.

Почему я решила сделать это видео? Честно говоря, на эту идею меня подтолкнула война. Дети очень остро реагируют на ситуацию в стране: они утратили мотивацию и веру в будущее. Как можно строить планы, когда ночью не спишь из-за угрозы обстрелов, а днем сидишь в укрытии? Я хотела поддержать своих шестиклассников, показать им, что будущее есть и оно может быть таким, о котором они мечтают.

Я представила их через 15 лет – взрослых, уверенных, счастливых и успешных:

Кто-то покоряет небо как смелый пилот.

Кто-то защищает справедливость в СБУ.

Другой выступает перед Гаагским трибуналом, требуя наказания для российских военных преступников.

Некоторые становятся актерами или певцами, чей талант восхищает миллионы.

Кто-то находит призвание в помощи людям как психолог или творит красоту во флористике.

Кое-кто становится профессором, который передает свои знания следующим поколениям.

Я верю в каждого из детей и вижу огромный потенциал менять мир к лучшему.

Я долго думала, как мотивировать своих учеников. Замысел не возник спонтанно. Я рисовала в воображении картинки, но никак не решалась воплотить в жизнь. Когда случайно наткнулась в TikTok на несколько похожее "пророчество" для школьников, решила сделать что-то подобное, но свое, особенное. Поскольку сейчас мы участвуем в международном проекте eTwinning, где основным инструментом является искусственный интеллект, мне удалось реализовать замысел без усилий. Как у любого классного руководителя, галерея моего телефона полностью забита фото и видео детей, поэтому все было сделано быстро. Труднее всего было выбрать профессии для каждого ученика. Но, поскольку мы много общаемся, я знаю об их мечтах, страхах, увлечениях, поэтому учла все эти нюансы.

– Как отреагировали дети?

– В последний день первого семестра, во время предновогоднего мероприятия, я вручила ученикам их "фото из будущего". Реакция была невероятной! Я видела радость, восторг, гордость за себя. Для меня было важно, чтобы они увидели себя успешными, счастливыми, уверенными в себе. Даже самые сдержанные и застенчивые расправили плечи, а в их глазах засияли огоньки.

Есть ли в этом навязывание профессии? В комментариях к видео некоторые люди назвали это "программированием" детей, вмешательством в их выбор. Я категорически с этим не согласна. Перед тем как вручить фото, я объяснила ученикам: это только предположение, прогноз, игра в будущее. Они, и только они решают, по какому пути идти. Я хотела показать им, что верю в них и уверена, что у них все сложится. Они – поколение, которое изменит мир. И я горжусь тем, что могу быть рядом, когда эти дети делают свои первые шаги к предстоящим победам.

– В чем заключается ваш секрет успеха? Как вам удается быть не только учителем, но и завоевывать доверие школьников?

– Считаю, что мой секрет успеха в работе с детьми заключается в любви к своему делу и уважении к каждому ученику. Я стараюсь не только передавать знания, но и создавать комфортную атмосферу, где дети могут свободно выражать свои мысли, задавать вопросы и чувствовать себя услышанными. Чтобы завоевать доверие учеников, важно быть открытым, честным и внимательным к их потребностям. Я всегда поддерживаю их инициативы, поощряю самостоятельность и помогаю поверить в собственные силы. Пожалуй, главное – видеть в каждом ребенке личность и помогать ему раскрывать свои таланты и возможности. Слоган нашего заведения: "Лицей "Оболонь" – место счастливых детей!". И я лично прилагаю максимум усилий, чтобы эти слова не расходились с действиями.

Образцом идеального учителя, классного руководителя для меня всегда была моя мама. Меня очень удивляло, насколько она была близка со своими учениками, как они любили и уважали ее. Даже через десятки лет она поддерживает с ними теплые отношения, и это лучшее подтверждение ее подлинной преданности профессии. Мне всегда хотелось быть именно таким учителем – не тем, кто угнетает детей авторитаризмом, а вдохновляющим, поддерживающим и помогающим раскрывать их таланты. Я стараюсь создавать доверительную атмосферу, где каждый ребенок чувствует себя важным и услышанным. Для меня важно быть не только педагогом, но и другом, советчиком и наставником, помогающим школьникам не только в учебе, но и в жизни.

– Не считаете ли вы, что учителя-друга не воспринимают всерьез? Вы бываете строги? Всегда ли так шутите и создаете образ "своего" человека? Это не вредит формированию авторитета?

– Я помню те времена, когда авторитет учителя среди учеников, родителей и общества в целом был безоговорочным и незыблемым. Однако времена изменились, и вместе с ними изменилось отношение к учителям. Сегодня авторитет нужно не просто иметь, а завоевывать каждый день своей работой, подходом к детям и личным примером. Учитель должен не только учить, но и вдохновлять, поражать, восхищать. Дети должны верить и доверять.

Я никогда не понимала учителей, которые радуются, когда ученики их боятся. Для меня страх не показатель авторитета. Настоящий авторитет – это доверие, взаимопонимание, наши "маленькие общие секреты", создающие особую связь между учителем и детьми. Я давно поняла, каким хочу быть учителем – другом и наставником, а не строгим контролером.

Однажды я провела небольшой эксперимент: дала ученикам одинаковую задачу, но в двух разных формах. Сначала – как приказ, а потом – как просьбу о помощи. Как думаете, что подействовало? Верно. Приказ вызвал внутреннее сопротивление, а просьба помочь – интерес и желание действовать. Это еще раз доказало мне, что учитель-друг – это не слабость, а эффективный подход, дающий реальные результаты.

Бываю ли я суровой? Да, но очень редко и только тогда, когда это действительно необходимо. Мой рабочий день начинается с объятий и так же заканчивается. Мы часто шутим даже на уроках, и это создает непринужденную атмосферу, в которой дети чувствуют себя комфортно. Они хотят идти в лицей, потому что им там хорошо. И для меня это самый важный показатель того, что я на правильном пути.

Мой класс – это настоящий водоворот энергии и креатива. Активные ученики? Иногда слишком! Танцы на перемене? Без проблем! Работа на уроке под их любимую музыку? Почему бы и нет! Хотите снимать видео для TikTok? Вперед, но с пользой! Делаем праздничный макияж или прически Ольге Евгеньевне? С легкостью! Сегодня делаем смешные селфи? Давайте, это еще больше сплотит нас! У них столько идей, что я просто не успеваю скучать. Они заряжают меня своей энергией, вдохновляют быть гибкой и открытой новому. Я учу их учиться, а они учат меня радоваться мелочам, не бояться перемен и находить счастье в самых простых моментах. Мы растем вместе, и это делает каждый день в школе по-настоящему особенным.

– Что бы вы посоветовали коллегам, только начинающим свой путь в педагогической деятельности? Как думаете, какими качествами должен обладать современный педагог?

– Молодым коллегам, только начинающим свой педагогический путь, я бы посоветовала прежде всего любить детей и свою профессию. Учителю важно быть не только специалистом в своей области, но и гибким, творческим, открытым к новому.

Не стоит бояться экспериментировать, искать свои методы, адаптировать обучение под современных детей. Они не такие, какими были мы, – они более быстрые, эмоциональные, стремятся к диалогу и ненавидят сухую теорию. Позвольте им быть собой, и вы удивитесь, как много они могут дать вам в ответ. Я считаю, что учитель должен быть не только источником знаний, но и наставником, другом, мотиватором. Он должен уметь слушать, понимать и поддерживать, вдохновлять на развитие. Главное – верить в учеников, и тогда они обязательно раскроют свой потенциал.

В работе учителя большую роль играют терпение и выдержка. Бывают дни, когда кажется, что ничего не получается, но именно в такие моменты следует помнить: даже самые маленькие усилия сегодня могут изменить чью-то жизнь завтра. Знали бы вы, сколько раз мне хотелось все бросить и уволиться… Но меня каждый раз останавливает то, что именно школа делает меня счастливой.

– Почему вы решили стать учителем?

– Моя мама – учительница. Ее папа тоже был педагогом, поэтому можно сказать, что я росла в школе. Мама часто брала меня с собой на уроки, и я с удивлением и восхищением наблюдала за ее учениками. Мне так хотелось поскорее подрасти и пойти в школу! Казалось, что это лучшее место в мире – там не только учат, но помогают жить, дружить, саморазвиваться. Но каково же было мое удивление, когда реальность оказалась совсем другой! В моей школе все было по-другому. Я помню, как мама, готовясь к урокам, рассказывала папе, что завтра с учениками они будут готовить пудинг или проводить песенный конкурс. Мы ведь практически каждый урок писали переводы больших текстов. У мамы на занятиях ученики изучали лексику, разыгрывая встречу с королевской семьей или олимпийскими чемпионами, а у нас – бесконечное письмо. У нее на уроках проводили выборы президента США, праздновали День благодарения, а у нас снова были упражнения и конспекты. Мамины ученики были актерами, певцами, врачами и журналистами. Каждый урок – новые роли и новый жизненный опыт.

Тогда я поняла, кем хочу стать. Я хочу быть учителем. Но не просто учителем – я хочу быть такой, как моя мама. Учителем, который не только дает знания, но и зажигает огонек любопытства, открывает мир и делает обучение увлекательным.

– Как вы думаете, почему молодежь сейчас не хочет идти учительствовать? По статистике, большинство выпускников поступают в педвузы только для дипломов. Так, через 10 лет в Украине прогнозируют критическую ситуацию с учителями. Что может изменить подобную ситуацию?

– Как бы банально это ни звучало, молодежь не хочет идти учительствовать из-за низких зарплат. Не зря в народе говорят: чтобы быть учительницей, нужно иметь мужа, который будет оплачивать тебе это хобби. Сюда можно добавить большое количество бумажной работы, эмоциональное выгорание и недостаточное уважение к профессии в обществе.

Часто выпускники выбирают педагогические вузы не по настоящему призванию, а только ради получения диплома. В итоге многие из них даже не пробуют работать по специальности, а предпочитают более прибыльную и менее стрессовую сферу.

Что может изменить ситуацию? Прежде всего достойная оплата труда сделает профессию учителя более привлекательной и престижной. Например, в Финляндии учительская профессия не только почетная, но и высокооплачиваемая, что повышает ее статус в обществе. Чтобы получить место в школе, кандидаты проходят строгий конкурсный отбор, а поступление в педагогический вуз возможно только при наличии высоких баллов. Такой подход способствует привлечению мотивированных и квалифицированных специалистов в сферу образования.

Также уменьшение бумажной работы позволит педагогам сосредоточиться на главном – обучении детей, а не на бесконечных отчетах, которые всегда нужны "срочно и еще вчера". Современные классы, доступ к технологиям, обновленные учебники значительно повысят качество образования и мотивацию как учащихся, так и самих учителей. Не менее важна свобода творчества. Молодые педагоги стремятся работать по-новому, использовать инновационные методы и создавать интересную и интерактивную учебную среду для детей. Им требуется поддержка, а не давление и устаревшие шаблоны. Мне в этом повезло.

Наш директор Евгений Поляков – молодой, амбициозный и креативный руководитель, всячески поддерживающий инициативы учителей. Вся администрация лицея разделяет этот подход. Я помню, как когда-то моя мама расстраивалась из-за того, что ее уроки коллеги называли "фейерверками", отмечая их несоответствие старым методическим требованиям. О себе я тоже не раз слышала, что "надо сидеть тихо, работать по учебнику и не высовываться", потому что моя активность может заставить и других прилагать больше усилий.

Когда я предлагала интересные нестандартные проекты или находила новые возможности для развития учеников, ответ со стороны коллег был примерно одинаков: "Снова вы нас хотите куда-то вовлечь! Почему вам не сидится спокойно на своем месте?".

Но сейчас я работаю в коллективе, кстати, как и на предыдущем месте, где идеи не тормозят, а поддерживают. Где инициативность не считается проблемой, а ценится и поощряется. Где можно творить, изменять, вдохновлять – и не бояться быть тем учителем, которого когда-то сама мечтала встретить в школе.

– Какие проблемы в школах сегодня, по вашему мнению, нуждаются в наибольшем внимании? С какими трудностями сталкиваетесь вы?

– Современная школа сталкивается с множеством вызовов, и некоторые из них нуждаются в немедленном решении. Хотя, кажется, это звучит как утопия.

Одной из самых больших проблем является перегруженность и детей, и учителей. Учебные программы достаточно сложны и перенасыщены теоретическим материалом. Ученики вынуждены запоминать большие объемы информации, не всегда имеющей практическое применение. Учителя, в свою очередь, загружены не только проведением уроков, но и бесконечными отчетами, отнимающими время и силы. Не зря говорят, что учитель – едва ли не единственная профессия, где человек работает 24/7.

Современные дети – визуалы и кинестетики. Им нужно видеть, чувствовать, применять знания на практике. Однако не все школы снабжены современными учебниками, мультимедийными досками или необходимым оборудованием. Часто учителя вынуждены искать альтернативные способы обучения, используя собственные ресурсы, чтобы сделать уроки интересными и эффективными.

Детям больше не нужно просто получать оценки – им важно понимать, зачем им эти знания. Если обучение не вызывает эмоционального отклика, они быстро теряют мотивацию. Именно поэтому так важно использовать интерактивные методы, проектное обучение, игровые технологии, делающие уроки живыми и увлекательными.

Школа должна меняться вместе с обществом, учитывать потребности современных детей и создавать такие условия, чтобы обучение не воспринималось как скучная обязанность, а приносило радость и желание открывать что-то новое, интересное, полезное.

Дети стали более открытыми, но в то же время менее терпеливыми к авторитетам. Учителю сегодня нужно быть не только педагогом, но и психологом, наставником, мотиватором. Иногда сложно найти общий язык с родителями, переводящими ответственность за воспитание исключительно на школу. Когда одна мама сказала: "Я родила ребенка. Я привела его в школу. На этом моя миссия закончилась. Теперь вы должны его научить и воспитать. Это ваша обязанность". Но ведь воспитатели остались еще в детском саду, и задача современного учителя совсем другая.

С какими трудностями сталкиваюсь лично я? Как и многие мои коллеги, я часто чувствую, что стараюсь делать больше, чем возможно в рамках существующей системы. Хочется больше свободы в выборе методов обучения, хочется видеть огонек заинтересованности в глазах детей, а не просто следовать учебнику. Большим вызовом остается и бюрократия – огромное количество документации, которая не всегда имеет практическую пользу, но остается обязательной.

Однако я абсолютно уверена: если есть любовь к детям, желание изменять и совершенствовать учебный процесс, то даже самые сложные вызовы можно преодолеть. Особенно когда в коллективе царит здоровая атмосфера, а администрация поддерживает инициативы и творческие идеи учителей.

– В последнее время в сети стало появляться много историй о буллинге в школах и вне их среди школьников. Как вы думаете, почему так происходит, что на это влияет? Дети стали более жестокими? По-вашему, как это можно изменить?

– Это может показаться странным, но мне повезло – я никогда не была ни жертвой, ни инициатором, ни даже свидетелем буллинга. Однако в последнее время эта тема стала особенно актуальна не потому, что раньше его не существовало, а потому, что о нем наконец-то стали больше говорить. Часто можно услышать, что современные дети стали более жестокими, но я с этим не согласна. Дети всегда были разными: кто-то дружелюбный и эмпатичный, а кто-то более агрессивный, с отсутствием четких границ и норм морали. Однако сейчас они растут в мире, где больше информации, но меньше личного общения. Интернет, социальные сети, кибербуллинг, агрессия в медиа, нехватка внимания со стороны взрослых, война – все это влияет на их поведение.

Как это изменить? Прежде всего нужно не замалчивать проблему, а работать на опережение – формировать у детей эмпатию, учить их конструктивно разрешать конфликты, создавать безопасную среду в школе. Важную роль в этом играют родители, ведь именно они должны закладывать в ребенке уважение к другим, умение общаться без агрессии. К сожалению, многие учебные заведения до сих пор закрывают глаза на проблему буллинга. Случаи замалчиваются, и этим самым виновным фактически "развязывают руки".

Я убеждена, что учителя должны быть внимательны к эмоциональному состоянию детей, замечать тревожные сигналы, поддерживать учеников, которые в этом нуждаются. Буллинг – это не только проблема детей, но и вызов для всего общества. И изменить ситуацию можно только совместными усилиями родителей, учителей, администрации школ, психологов и детей. Лично я стараюсь приобщать своих учеников к внеурочной деятельности – мы участвуем в олимпиадах, конкурсах, проектах. Это дает детям возможность развиваться, проявлять себя, быть занятыми вдохновляющими их делами. И когда ребенок увлечен, когда он реализует свои способности в положительном русле, времени на буллинг просто не остается.

Вторую часть интервью с Ольгой Яблонской читайте на OBOZ.UA в ближайшее время.

Читайте также интервью с учительницей-блогером Натальей Трепак, которая рассказала о важности математики в жизни, "провисании" НУШ и проблемных родителях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет происходить оптимизация школ в Украине и какие учебные заведения будут продолжать получать финансирование от государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!