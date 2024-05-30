''Для чего нам синусы и интегралы?'' Учительница-блогер Наталья Трепак – о важности математики в жизни, ''провисании'' НУШ и проблемных родителях

Украинская учительница математики Наталья Трепак выкладывает в сеть интересные и обучающие видео, в которых объясняет детям и взрослым, как легко найти решение многих примеров. Так, некоторые из ее постов, где она рассказывает о простых способах вычисления, набирают миллионные просмотры. Кроме того, педагог любит и пошутить о некоторых методах, чем поражает украинцев.

OBOZ.UA пообщался с педагогом и узнал, откуда она знает так много о математике и для чего вообще нужна эта дисциплина. Учительница рассказала нам, чего не хватает украинским школам, по какой причине "провисает" Новая украинская школа, что нужно доработать в школьной программе и почему современные дети не мотивированы учиться. Об этом и многом другом читайте дальше в эксклюзивном интервью с Натальей Трепак.

– Украинский образовательный эксперт Сергей Дятленко и экс-руководитель УЦОКО Игорь Ликарчук в интервью OBOZ.UA говорили о том, что в педагогические университеты поступают не для того, чтобы стать учителем, а для того, чтобы получить высшее образование. Кроме того, в такие ЗВО нетрудно попасть, потому что там низкий проходной балл и легкое обучение. Почему вы решили получить именно это образование? Как давно вы работаете учителем и как пришли в эту профессию?

– Я родилась и выросла на Полтавщине в семье педагогов. Моя мама – учитель математики и физики, а папа – учитель трудового обучения и черчения. Еще с детства я видела, какой это серьезный, ответственный и упорный труд. Мои родители были для меня образцом профессионализма и мудрости, справедливости и человечности. И как-то выбор профессии еще с детства стал для меня очевидным.

В 2004 году я поступила в Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого на математический факультет. На тот момент на 1 бюджетное место претендовало несколько человек, поэтому прямо скажу, что конкуренция была серьезной. Учеба была интересной и точно нелегкой. Помню свою практику в черкасской школе, когда впервые проводила урок пятиклассникам, и как-то с первых минут поняла, что я на своем месте. Сейчас у меня уже 15 лет педагогического стажа, работаю в опорном заведении "Лысянский лицей №1" Черкасской области на должности учителя математики.

Сегодня быть учителем непросто, ведь для этого нужно любить свою профессию и детей, быть творческим и креативным, уметь заинтересовать и стать авторитетом, быть всесторонне развитым и иметь неисчерпаемую жизненную энергию. Кроме того, есть ряд проблем, которые повлекли за собой обесценивание профессии педагога. В связи с этим молодежь неохотно идет ее добывать, а потому вузы пытаются всяческими способами поощрять к себе студентов.

– Вы стали популярной благодаря социальным сетям, выкладывая там видео с интересными математическими примерами. Почему решили вести свою страницу?

– Для того чтобы учить современных детей, нужно прежде всего их заинтересовать, а для этого надо самому идти в ногу со временем, постоянно меняться и развиваться. С началом полномасштабного вторжения учебные заведения в Украине вынуждены были перейти на дистанционную форму обучения. Во время моих онлайн-уроков часто возникали непредсказуемые ситуации: веерные или аварийные обесточивания, частые перебои с интернетом, перерывы в обучении во время воздушных тревог и т.д.

Требовалось как-то решать эту проблему, поэтому я начала снимать короткие видео и выкладывать их в социальных сетях. Это позволило ученикам просматривать учебный материал в удобное для них время. Сначала я рассчитывала, что мои ролики будут набирать по 200-300 просмотров, но когда увидела, что их просматривают тысячи, а иногда и миллионы людей, то поняла, что выбрала правильную и полезную нишу. Кроме учебных видео, я начала добавлять разные интересные логические задачки, лайфхаки в вычислениях, шутливые видео о буднях учителя, и когда я вижу, что моей аудитории это нравится, меня это вдохновляет и мотивирует.

– Пожалуй, самый главный интересующий всех вопрос: откуда вы столько всего знаете?

– Что-то придумываю сама, что-то вспоминаю из своих школьных лет. Слежу за многими украинскими и иностранными блогерами-математиками. Мне интересно испытывать что-нибудь новое и потом делиться этим со своими учениками. Но чтобы знать еще больше, я постоянно учусь и развиваюсь как педагог, ученый, личность. Очень хочется научить каждого, сделать математику доступной и понятной всем. Делаю для этого все, что знаю, умею и могу.

– Вы делитесь очень интересными методами решения. А своих учеников вы этому учите? Или все по программе? Как реагируют ребята на такие методы? Как считаете, следует ли их добавить в программу?

– Во время традиционных уроков, когда есть свободная минутка, никогда не пренебрегаю возможностью продемонстрировать детям, как интересна и многогранна математика. Пытаюсь показать своим ученикам, что математика – это не только о "добавить-вычесть", здесь нужно видеть ее глубину и красоту, понимать, как с ней работать, чтобы потом абстрактные аспекты математики казались не такими и страшными. Я работаю не только по программе НУШ, но и по НПП "Интеллект Украины". В отличие от "нушиков", мои "интеллектики" могут чаще видеть всевозможные лайфхаки, поскольку по программе там специально отводятся часы для решения логических упражнений и заданий прикладного направления. Дети обожают такие минутки.

– Вы преподаете в 5-6-х классах. Именно в этот период, по словам министра образования, возникает "провисание" программы НУШ. Он считает, что это происходит потому, что учителя, даже если и прошли курсы повышения квалификации, продолжают работать, используя привычные им методы. А как у вас с этим? Какие проблемы вы видите в программе НУШ для 5-7-х классов? Чего вам не хватает во время уроков?

– Нельзя работать по одной методике всю свою учительскую жизнь. Современный учитель должен быть гибким, уметь адаптироваться к изменениям и учиться на протяжении всей жизни. Я постоянно слушаю вебинары, семинары, перенимаю опыт у коллег, испытываю новые методики, использую электронные и мультимедийные средства обучения. Пытаюсь больше делать то, что приносит желаемый результат и в то же время нравится моим ученикам и мне. Конечно, в процессе работы возникают определенные затруднения.

"Провисание" началось уже с самого начала, когда на 1 сентября 2022 года не было новых учебников по математике. Электронной версией учебника не все могли пользоваться на уроке, и не всегда это удобно. Если младшая школа преимущественно располагает всем необходимым оборудованием и снабжена различными методическими материалами для внедрения программы, то мы, учителя базовой школы, можем об этом только мечтать. Нужно повышать уровень обеспечения учебных заведений современным учебным оборудованием, поскольку без него воплотить идеи НУШ трудно, а иногда и невозможно.

– По вашему мнению, программа перегружена? Что бы вы как учитель изменили в программе обучения? Что вы считаете устаревшим в преподавании и от чего отказались бы?

– У меня часто дети спрашивают: "Где можно использовать в жизни ваши синусы, косинусы, производные и интегралы?" И действительно, есть темы, которые в школьной математике, возможно, и не являются обязательными. Ученики просто зубрят формулы, подставляют значения, выполняют задания по определенному алгоритму, получают какие-то результаты и не знают, о чем они. Программу 5-7-х классов следует еще дорабатывать. Здесь обязательно нужно учитывать психологические и возрастные особенности детей, в 5-7-х классах им трудно представить абстрактные понятия. Было бы неплохо некоторые темы заменить теми, где можно четко объяснить детям, зачем они их изучают, где и как это можно использовать в жизни. Делать больший упор на усвоение базовых вещей, не перегружая учеников излишней информацией, поскольку это приводит к усталости и снижает мотивацию к обучению. Думаю, что можно в курсе школьной математики некоторые темы обойти или не столь глубоко их изучать.

– Сейчас многие ученики готовятся к сдаче НМТ, ведь математика – один из обязательных предметов. Какие бы вы дали советы по подготовке будущим выпускникам?

– В НМТ входит весь список тем школьного курса математики, в отличие от других предметов. Поэтому для успешной сдачи экзамена советую начинать готовиться раньше времени, систематически посещать уроки, слушать рекомендации учителя. Также для эффективной подготовки есть много различных платформ и онлайн-ресурсов, где можно восполнить пробелы в знаниях. Определите список тем, которые необходимо повторить, составьте план подготовки и четко следуйте ему. Используйте задания ВНО и НМТ предыдущих лет, во время выполнения этих заданий тренируйтесь укладываться в отведенное для этого время. В качественной подготовке обязательно должна быть систематичность, целеустремленность и личная мотивация.

– Многие ученики занимаются дополнительно с репетиторами по разным причинам. Почему, по-вашему, так происходит? В каких случаях их услуги не требуются? Например, при правильном преподавании программы или полноценном усвоении школьниками знаний?

– У репетитора есть большое преимущество перед школьным учителем – это индивидуальная работа с ребенком. Есть возможность восполнить пробелы в знаниях, отработать тему, которую ученик плохо понял в школе, углубить знания, но если это переходит в систематичность, то школьники быстро привыкают к тому, что репетитор все "разложит по полочкам", а потому умение слушать учителя, запоминать, получать знания самостоятельно отходит на второй план. Работа в школе и индивидуальная с репетитором – это совершенно разные форматы обучения, поэтому некорректно их сравнивать и искать виновных.

Можно научить математике только того, кто сам желает ее знать. Я могу в этом только помочь. На своих уроках я стараюсь показать детям свое видение темы, придумываю разные ассоциации для лучшего запоминания, использую свои идеи и методы преподавания. На самом деле математика несложная и "стабильная" наука. Меняется мир, приходят новые технологии, а математика и все ее фундаментальные факты остаются без изменений. Конечно, все не могут быть математическими гениями, но если ученикам приложить немного больше усилий при изучении этой науки, внимательно слушать учителя на уроке, выполнять самостоятельно домашние задания, иметь интерес, быть хорошо мотивированным и целеустремленным – тогда услуги репетитора могут стать не нужными.

– Сколько учеников, по вашему мнению, должно быть в классе, чтобы все дети могли получить необходимые знания? МОН планирует закрывать малокомплектные сельские школы и довозить детей в опорные учебные заведения в соседние местности. Таким образом планируется улучшить качество доступа к образованию у детей. Как вы думаете, такое решение оправдано?

– К сожалению, демографическая ситуация в нашей стране сложная, особенно в сельской местности. Из-за низкой рождаемости в селах, оттока людей в города в сельских школах просто некому учиться. Расходы на одного ученика в малокомплектной школе в несколько раз больше, чем в школах с нормальной наполненностью классов, поэтому громадам сегодня просто дорого содержать малокомплектные школы. Вариантом выхода из этой ситуации является подвоз учеников в опорное заведение, где будет лучшая материально-техническая база, лучшие условия для обучения. Кроме того, важен вопрос социализации ребенка, адаптированности его к взаимоотношениям с обществом.

В наполненных классах ребенок может завести больше друзей, учится лучше общаться со сверстниками, в чем-то уступать, находить компромиссы и т.д. Да и педагог в таком случае чувствует необходимость лучше готовиться к уроку, имеет возможность пробовать разные методики преподавания, может использовать больше инструментов для обучения. Что касается наполняемости классов, скажу, что, в соответствии с Законом Украины "О полном общем среднем образовании", в классах начальной школы должно быть не более 24 человек. Считаю, что примерно такое количество детей в классе оптимально для базовой школы.

– Один из болезненных моментов для учителей – это зарплата. Некоторые педагоги делились, что ее едва хватает на еду. Как считаете, справедливо ли оценивать труд учителя так?

– Действительно, труд учителя в Украине оплачивается значительно ниже, чем в других европейских странах. Государство вроде бы и пытается как-то исправить ситуацию, но пока это не удается. Например, недавно анонсировали повышение педагогам заработной платы с 1 апреля этого года, однако фактически оно так и не произошло из-за нехватки средств. Верим, что после победы над агрессором наше государство найдет возможности для достойной оплаты труда не только учителей, но и врачей, инженеров, ученых, военных.

– МОН планирует сделать эту профессию престижной и популярной среди молодежи. Что, по-вашему, поможет это сделать? А что становится помехой уже сейчас? Как вы думаете, почему молодежь не хочет идти в педагогические вузы и потом работать в школах? Что мотивирует вас лично?

– Во-первых, молодежь хочет зарабатывать, а заработная плата у молодого учителя, не имеющего педагогического стажа, немного выше минимальной. Это одна из причин, почему молодые люди не идут работать в школу. Но надо понимать, что просто сегодня эту проблему не решить, ведь на это нужен большой финансовый ресурс, которого у Украины просто нет из-за войны. Во-вторых, государство должно защищать авторитет учителя, ведь наша профессия очень важна для общества, потому что учителя принимают участие в формировании личности и воспитании будущего поколения.

Мои мотиваторы – это мои ученики. Я люблю математику, детей, радуюсь, когда мне удается их заинтересовать, вижу, как тогда горят их глаза. В такие моменты наслаждаешься результатом своей работы. Также мне важно быть для них помощником в их становлении, хорошим примером и оставить в памяти приятные воспоминания о себе.

– Как вы относитесь к гаджетам в школе? Разрешаете ли детям пользоваться, например, для обучения или категоричны в этом вопросе? Как считаете, они влияют на успеваемость школьников? Поддержали бы полный запрет, пока дети находятся в школе?

– Современные технологии – это наше настоящее, без которого жизнь сложно представить. Несомненно, гаджеты помогают нам в работе и обучении, можно быстро иметь в свободном доступе любую информацию, общаться со всеми участниками учебного процесса, делать обучение динамичным, интересным и современным. Но во всем следует сохранять чувство меры. Из-за чрезмерного использования таких устройств у ребенка не развивается логика, воображение, ухудшается память, снижается способность концентрировать внимание, исчезает чувство потребности в живом общении, дети замыкаются в себе и своем виртуальном мире, что, конечно, не лучшим образом потом сказывается на успеваемости в обучении.

При изучении некоторых тем мои ученики могут пользоваться смартфонами или планшетами на уроке, но только в учебных целях и не во время диагностических работ. Запретить гаджеты в школе я не имею права, это должно быть на законодательном уровне. Но считаю, что все-таки ограничить использование не помешало бы.

– Экс-руководитель УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что в школах следует ввести штрафы за прогулы и ненадлежащее поведение школьников. Кроме того, он обращает внимание на то, что к учителю исчезло должное уважение со стороны учеников. Соглашаетесь с таким мнением или нет? Как, по-вашему, изменились дети за последние 10 лет? Испытывали ли вы или, возможно, ваши коллеги неуважение к себе со стороны родителей или школьников? Как вы думаете, от чего это зависит? Какой метод решения видите вы как человек, непосредственно работающий с детьми?

– Есть такая замечательная поговорка, кажется, английская: "Лошадь силой можно заставить прийти к водопою, а вот напиться воды – нет". Поэтому я считаю, что штрафы за посещение уроков точно не добавят ребенку мотивации учить тот или иной предмет.

Что касается ненадлежащего поведения, то здесь вопрос в том, что будет считаться ненадлежащим поведением и кто будет определять, надлежащее оно или нет. Я согласна с тем, что в обществе почему-то снизился общий уровень уважения к личности учителя, у которого все меньше прав и все больше обязанностей. Более того, учителям нередко приходится терпеть откровенное пренебрежение, насмешки со стороны учеников, необоснованные претензии от родителей, которые считают, что если ребенок пошел в школу, но ничему там не научился, то это вина только учителя.

Современные ученики имеют полную вседозволенность, они знают свои права, но забывают об обязанностях. Бывают случаи, когда с некоторыми учениками действительно трудно найти общий язык. Но учителей, не нашедших общий язык с ребенком, гораздо меньше, чем родителей, которые не могут справиться со своим чадом. Иногда с детьми гораздо легче общаться, чем с их родителями, часто не ощущающими границы в разговоре с учителем, почти все стали экспертами в вопросах педагогики, стали достаточно прямолинейными и агрессивными. Я понимаю, все родители любят своих детей и волнуются за них, но их гиперопека ни к чему хорошему не приводит. Если ребенок не может шагу ступить без маминого совета, то это будет тормозить развитие такого ребенка как члена общества в будущем. Чтобы школьные годы у ученика прошли удачно, родители должны работать с учителями в тандеме.

– Последнее исследование PISA показало, что дети не мотивированы учиться. Об этом говорят и многие педагоги. Как думаете, почему так и в чем может быть проблема? Как решать этот вопрос?

– К сожалению, здесь нет чудодейственной пилюли, после которой все захотят учиться.

Возможно, одной из причин является иногда неоправданно усложненная программа. Ведь у ребенка ежедневно 7-8 уроков, на каждый урок есть домашнее задание, плюс еще нужно посещать какие-то дополнительные занятия, кружки, спортивные секции – все это отбирает все свободное время и энергию, а еще хочется поиграть с друзьями, полистать ленту соцсетей или посмотреть любимый мультсериал. Общаясь со своими учениками, выехавшими на обучение за границу, я выяснила, что там они в старшей школе изучают некоторые темы, которые у нас рассматриваются в 5-7-х классах, когда дети еще не понимают, для чего это все делать. По-моему, в этот период главное не "сломать" ребенка и его желание учиться, поэтому нужно подстраивать программу под современную жизнь и ее потребности.

Еще одна причина в том, что у детей сейчас многообразие ярких компьютерных игр, приложений, видео, эффектных фильмов, мультиков и т.п., и это вызывает у них гораздо больший интерес, чем учитель в классе у доски или школьный учебник.

Кроме того, придерживаюсь мнения, что мотивированный ученик будет у успешного и мотивированного учителя, которого стимулирует государство как морально, так и материально. Но твердо убеждена, что успех и мотивация ребенка зависят от тесного сотрудничества учителей, родителей и учеников, когда все нацелены на хорошие результаты в обучении.

– Сейчас становится популярным ИИ. Им пользуются как учителя, так и дети. Как вы относитесь к этой инновации? Поддерживаете то, чтобы школьников учили им пользоваться, например, на уроках информатики?

– Да, действительно, ИИ сейчас приобретает большую популярность, те или иные его элементы все чаще встречаются в повседневной жизни: разнообразные чат-боты, голосовые помощники, системы распознавания лица в смартфоне, системы автоматической парковки в автомобилях и т.д. Безусловно, ИИ будет и дальше развиваться быстрыми темпами, и этот процесс, очевидно, не остановить. Однако среди ученых, специалистов ІТ сейчас нет однозначного мнения относительно того, как далеко человечеству следует заходить в вопросе развития ИИ. По-моему, все, что создается для облегчения труда человека, улучшения качества жизни, здоровья, образования и т.д., нужно развивать, однако все же следует осторожно относиться к построению каких-то глобальных систем на основе ИИ, которые могут в случае сбоев или умышленного вмешательства человека нанести вред человечеству.

Учеников, конечно, нужно готовить к жизни в мире, где все больше будет распространен ИИ. Однако необходимо у них также развивать понимание того, что нельзя будет во всем и всегда полагаться на искусственный интеллект, следует обязательно и самим уметь слушать, понимать, анализировать, концентрировать внимание, запоминать и воспроизводить информацию, а не при первой необходимости обращаться к поисковикам или чату GPT. Современные технологии позволяют учителю разнообразить процесс обучения, но какие бы инструменты ни использовал учитель, это не даст результата, если ученик не будет желать учиться и получать знания.

Читайте также интервью молодого учителя Руслана Цыганкова, который рассказал о дружбе с учениками, проблемах образования и флаге России у входа в его кабинет.

Кроме того, OBOZ.UA общался с Сергеем Дятленко и узнал об отставании сельских учеников, роли будущих лицеев и том, для чего учить таблицу умножения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт объяснил, чем обучение в школах Украины отличается от западных стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!