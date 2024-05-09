Учитель приказывает, а дети подчиняются: Спиваковский объяснил, чем обучение в школах Украины отличается от западных стран

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский уверяет, что за границей школьники получают бесценный опыт общаясь с учителями и интересуясь их жизнью. В Украине же исторически сложилось так, что педагоги предписывают и контролируют, а ученики этому подчиняются.

Об этом работник образования рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отмечает, что иностранные дети могут общаться с учителями на разные темы и интересуются их жизнью. Таким образом, школьники сами для себя осмысливают и обсуждают друг с другом навыки педагогов.

"У нас исторически отношения учитель-ученик выстраивались как "начальник-подчиненный". Учитель предписывает и контролирует, а дети подчиняются. На Западе отношения между ними не столь диаметрально резкие", – говорит Спиваковский.

"Учителя не стесняются рассказывать детям подробности своей личной жизни: почему развелась, куда поедет летом, кто дедушка, почему именно так одевается, чем увлекается, какую музыку слушает и какие книги читает. Для учеников это бесценный чужой опыт, который они потом сами для себя осмысливают или чатятся с друзьями, активно это обсуждая", – добавляет специалист.

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Напомним, украинская учительница, находящаяся в Великобритании, рассказала, что главное отличие между британскими и украинскими школьниками заключается в том, что детям за границей не безразлично то, какие хобби у педагога и как он проводит свое свободное время. Она отметила, что ученики ее класса всегда интересуются, что она будет делать в выходные, советуют, что посмотреть и спрашивают о ее впечатлениях от поездок или других событий в жизни педагога.

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