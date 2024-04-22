''Не заглядывай в тетрадь одноклассника!'' 5 ошибок, которые совершают почти все современные учителя

Современным школьникам нужно успевать за технологическим миром, чтобы добиться успеха в будущем. Для этого им необходимы новые знания и навыки, которые они получат в школе.

В то же время современным учителям следует избавляться от старых методов преподавания, которые могут ограничивать детей в проявлении их талантов и усвоении знаний. Например, таких, когда нельзя заглядывать в тетрадь одноклассника, все выполнять по образцу или зубрить. Освитория собрала 5 ошибок, которых допускаются педагоги в обучении школьников. Как их распознать и чем заменить читайте дальше в материале.

Учиться самостоятельно

Раньше школьники должны были учиться только самостоятельно, им нельзя было подсматривать в тетрадь одноклассника, вертеться и спрашивать что-то у других. Однако сейчас работодатели ценят командную работу и школа именно то место, где дети смогут получить такой опыт. Поэтому эксперты советуют время от времени давать ученикам возможность выполнять некоторые задачи группами. Таким образом, они научатся распределять обязанности, просить о помощи и мотивировать друг друга. Более того, когда они будут обсуждать задания, то смогут больше запомнить и разобраться со сложными вопросами.

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Зубрить

Современные учителя все чаще просят школьников, чтобы они объясняли все своими словами. Таким образом, они учатся анализировать, обсуждать и находить аргументы. Однако есть и те, которые поддерживают старые методы, когда нужно было зубрить формулы, правила или целые параграфы. Таким образом, дети не имеют возможности анализировать информацию, которую они получают из учебников.

Нынешних учеников нужно учить работать с материалом, ведь у них сегодня много источников, из которых его можно получить. Задача учителя – направить, дать пример и поощрить обучение.

Полагаться на талант

Взрослые часто учитывают таланты в каких-то дисциплинах. В частности, когда кто-то хорошо справляется с математическими примерами, ему тяжело даются произведения. Из-за таких убеждений у школьников выстраивается мировоззрение, что некоторые навыки невозможно получить, оно называется фиксированным. Имея такие предубеждения, дети, когда вырастают, будут бояться прилагать усилия, трудностей и критики.

У школьников следует развивать мышление роста, благодаря которому будут возрастать способности. Благодаря этому у них будет вера, что чем больше они будут прилагать усилия, тем большему смогут научиться.

Если у ученика проблемы с каким-то предметом, не стоит говорить ему, что у него нет таланта. Учителю лучше изменить подход и мотивацию к обучению.

Не конфликтовать

Дети обязательно будут сталкиваться с конфликтными ситуациями в школе. Если же они не будут на них реагировать, то в будущем это приведет к страху возражений, выражения своего мнения и попытки быть хорошим для всех. В то же время педагогам следует научить детей экологично решать конфликты, не бояться дискутировать и отстаивать собственное мнение.

Все выполнять по образцу

Обычно креативность воспринимают как что-то касающееся искусства или литературы. Однако его можно проявлять и в других дисциплинах. Если школьники будут выполнять задачи по образцу, то не смогут рассматривать альтернативные варианты.

Именно поэтому специалисты советуют учителям давать возможность проявлять креативность при решении задач, написании произведений и т.п. Таким образом, они будут развивать свои навыки и искать другие возможности.

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