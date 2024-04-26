В педагогические университеты обычно идут те, кто никуда не смог поступить, – Ликарчук

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования профессор Игорь Ликарчук подчеркнул, что в педагогические университеты уже давно нет конкурса. Поэтому туда, по его мнению, обычно идут те, кто не смог поступить в другое место.

Он также отмечает, что в школах не хватает учителей, а вакансий большое количество. Тем не менее желающих работать в учебных заведениях нет. Об этом экс-чиновник рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Давайте не забывать, что очередей желающих работать в учебных заведениях нет. Более того, в общем среднем образовании есть уйма вакансий. Давно нет конкурсов в педагогические университеты. Обычно в эти заведения высшего образования идут те, кто никуда не смог поступить", – сказал Ликарчук.

Напомним, работник образования в первой части интервью высказался по поводу сертификации педагогов. Он отметил, что на ней учителя вместо того, чтобы выполнять профессионально ориентированные тесты, отвечали на вопрос, какие вазоны нужно ставить на подоконник. По его словам, такое независимое оценивание в украинском исполнении не может быть воспринято за пределами страны.

Видео дня

Экс-чиновник говорит, что тех учителей, которые идут на такое шоу "набраться немного позора", можно понять, ведь они таким образом получат 20% надбавки. Однако, по его мнению, сертификация не имеет отношения к улучшению качества образования.

Вторую часть интервью читайте на OBOZ.UA в понедельник, 29 апреля. Игорь Ликарчук расскажет о "подводных камнях" НМТ, оттоке абитуриентов за границу и проблемах пилотирования реформы старшей школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экс-директор УЦОКО вступился за учителей, которых обвинили в провале НУШ для 5-7 классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!