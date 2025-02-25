'Кем ты будешь через 15 лет?' Учительница из Киева попыталась предсказать будущее учеников и довела сеть до слез

Учительница одной из школ Киева Ольга Яблонская удивила шестиклассников, попытавшись предсказать, кем станут дети через 15 лет. Для этого педагог использовала фотографии детей и искусственный интеллект. Каждому ученику была подобрана профессия, с которой он может связать свое будущее.

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Сообщение учительницы в ТікТок собрало 2 миллиона просмотров. Пользователи сети отмечали, что педагог подарила детям веру в себя, а затем дописывали, что не могут сдержать слез, ведь Ольга Яблонская показала, каким должен быть учитель. Сами же шестиклассники, судя по эмоциям на видео, были в восторге от идеи школьной преподавательницы.

"Дети прямо на глазах менялись! Сидит такой "воробей" напуганный, а показали фото – и плечи расправились".

"Почти за 10 минут Вы нам показали будущее этих замечательных, красивых и перспективных детей. Вы – Учитель с большой буквы. Жаль, что в период своей учебы в школе я не встретила хоть одного такого учителя".

"Досмотрела до конца. Как каждый ребенок ждал информацию о себе и, главное, верил в то, что о нем говорила учительница. Вера вдохновляет! Это так важно".

"Это ж как сильно надо любить и наблюдать внимательно за своими учениками".

"Для того чтобы все это подготовить, надо хорошо знать своих детей, это работа не одного дня, а лет. Когда я работала в детсаду на выпускной мы с напарницей сочиняли о детях о каждом стишке".

"Учительница подарила главное – веру в себя".

"Она подарила им веру в себя и посеяла зерно, которое обязательно прорастет. Низкий поклон Вам".

"Божечки, как это хорошо. У меня аж мороз по коже. Как детям повезло! Им не сказали, что они никто, что они ничего не достигнут, что они придурки... Им дали путевку в счастливую жизнь! Спасибо вам, я плакала".

"Очень мощная мотивация для детей! Смотрела сначала и до конца видео. Плачу как ребенок. Спасибо, что есть такие учителя".

"Боже какая классная учительница, психолог. Учитель от Бога, Вы понимаете, что вы сделали? Вы этих детишек поднесли с земли к небу, какая у них будет высокая самооценка".

"До слез! Какая же вы молодец! К сожалению я не имела таких учителей, когда была в школе".

"Я в восторге от Вашего труда, плакала от счастья, что есть такой хороший Учитель у детей".

"Учитель от Бога! Супер идея. Мотиватор. У детей столько энтузиазма в глазах. У них все получится".

"Супер! Учитель низкий поклон! Слезы наворачиваются на глаза. Дети этот миг запомнят на всю жизнь".

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