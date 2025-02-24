Пьет с родителями чай, а дети ходят в пижамах: лучшая учительница Львова поделилась лайфхаками для обучения

Учительница начальных классов Галина Черпак из львовской школы №86, которую в конце прошлого года признали лучшей учительницей Львова, рассказала, что ее ученики каждый день спешат в школу, потому что знают, что ждет новый интересный квест. На своих уроках педагог дает возможность детям почувствовать и даже отведать то, что пишут в учебниках.

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Своими секретами успешной учебы детей 26-летний педагог поделилась в интервью, опубликованном на сайте Львовского городского совета. Черпак убеждена: чтобы быть лучшим в своей профессии, нужно любить то, что ты делаешь.

По ее словам, чтобы школьникам было интересно учиться, нужно обучение делать интерактивным, ярким и практичным.

"Если это растение – то мы его сажаем. Если это почва – я приношу ее в класс, чтобы дети могли его увидеть и пощупать. Если робот или дом, то мы складываем их из спичечных коробочек или лего. То есть речь идет об учебе через действие", – пояснила учительница.

Она поддерживает своих учеников во всем – пытается быть и другом, и авторитетом. Если идти на прогулку, то вместе, если устраивать пижамный день, тоже вместе.

"Когда в школе была неделя стилей, мы все вместе были в пижамах. Когда был день безопасности на дороге, мы все пришли одеты в красный, зеленый, желтый цвет и делали светофор. Перед зимними праздниками мы приносили новогодние атрибуты – я одела рожки оленя с маленькими колокольчиками. Директор спрашивает: "Что это звонит?", а я говорю: "Это я", – рассказывает педагог.

Черпак также рассказала, что для того чтобы дети не теряли мотивации, приходится придумывать для них что-то новое.

"Однажды у нас в школе был день любимой игрушки. И я интегрировала эту тему в математику, чтение, украинский язык. Игрушки у нас и к доске ходили, и упражнения выполняли", – вспоминает педагог.

Педагог поддерживает коммуникацию с родителями, но проводит не стандартное родительское собрание, а творческие интерактивные встречи. Так она пытается объединить, сдружить родителей в неформальной обстановке – выпить вместе чаю, обсудить актуальные проблемы в классе, поиграть в интерактивные игры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке.

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