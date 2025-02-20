Устройте "выборы" или "судебное заседание". Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Ольга Липич
Моя Школа
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Устройте 'выборы' или 'судебное заседание'. Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Сухое изложение материала и контрольная после него могут быть для школьников скучным и неэффективным методом, чтобы изучить материал, особенно на уроках истории. Учителя часто пытаются разными способами заинтересовать школьников, чтобы они не скучали на уроке, активно отвечали и хотели делать домашнее задание.

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Учитель истории Украины и всемирной истории Евгений Шелест рассказал изданию "Вчися. Медіа", какие упражнения заходят "на ура" на уроках, а также развивают у учеников умение учиться, дисциплинировать себя и систематизировать изученное. Эти упражнения мотивируют школьников и позволяют больше углубиться в материал.

Упражнение 1. Судебные заседания

Ученики проводят судебные заседания над историческими персонажами, например Наполеоном, участниками Кирилло-Мефодиевского братства, представителями тоталитарных режимов. Это полезное упражнение, поскольку учащиеся перед уроком должны погрузиться в контексте, проработать историческую базу о деятельности реальных исторических персонажей, над которыми будет проходить "суд".

Устройте "выборы" или "судебное заседание". Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

К примеру, в Тернопольском правовом лицее №2 провели урок-судебное заседание над языком оккупанта.

Устройте "выборы" или "судебное заседание". Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Упражнение 2. Выборы

Ученики проводит избирательную кампанию, агитируя за партии определенного исторического времени. Целесообразно проводить с учениками 6-11 классов при изучении тем о демократии, межвоенных периодах.

Как это работает: ученики агитируют за определенную партию, главное, чтобы они ознакомились с идеологией этой партии и смогли объяснить избирателям, почему следует голосовать именно за нее.

Если класс выберет большевиков или нацистов, следует выяснить, чем обусловлен такой выбор.

Устройте "выборы" или "судебное заседание". Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Упражнение 3. Тесты "Kahoot!"

Учащиеся выполняют тесты в игровом формате на онлайн-платформе и воспринимают их как развлечение, повторяют изученную тему. Тесты добавляют соревновательную атмосферу, ведь ученикам интересно соревноваться друг с другом.

Устройте "выборы" или "судебное заседание". Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Упражнение 4. Рисуем на карте

Суть состоит в том, чтобы дать ученикам "хитрые" и конкретные задачи к контурной карте, например, обвести контуры Римской империи, не упустив ни куска ее провинций.

Такое упражнение помогает детям подтвердить представление об изученной стране. Например, при изучении в 7 классе Раннего средневековья, переселении народов, распаде Римской империи и образовании новых государств, учитель показывает, что именно изменилось на карте мира. Для закрепления материала дети отмечают это на карте.

Устройте "выборы" или "судебное заседание". Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Упражнение 5. Обмен ролями

Ученики создают презентации по определенным темам и фактически ведут урок вместо учителя. К примеру, Евгений Шелест просил шестиклассников создать презентацию о диете и питании египтян. Такое упражнение полезно для приобретения опыта публичных выступлений.

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