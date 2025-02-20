Устройте 'выборы' или 'судебное заседание'. Учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке

Сухое изложение материала и контрольная после него могут быть для школьников скучным и неэффективным методом, чтобы изучить материал, особенно на уроках истории. Учителя часто пытаются разными способами заинтересовать школьников, чтобы они не скучали на уроке, активно отвечали и хотели делать домашнее задание.

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Учитель истории Украины и всемирной истории Евгений Шелест рассказал изданию "Вчися. Медіа", какие упражнения заходят "на ура" на уроках, а также развивают у учеников умение учиться, дисциплинировать себя и систематизировать изученное. Эти упражнения мотивируют школьников и позволяют больше углубиться в материал.

Упражнение 1. Судебные заседания

Ученики проводят судебные заседания над историческими персонажами, например Наполеоном, участниками Кирилло-Мефодиевского братства, представителями тоталитарных режимов. Это полезное упражнение, поскольку учащиеся перед уроком должны погрузиться в контексте, проработать историческую базу о деятельности реальных исторических персонажей, над которыми будет проходить "суд".

К примеру, в Тернопольском правовом лицее №2 провели урок-судебное заседание над языком оккупанта.

Упражнение 2. Выборы

Ученики проводит избирательную кампанию, агитируя за партии определенного исторического времени. Целесообразно проводить с учениками 6-11 классов при изучении тем о демократии, межвоенных периодах.

Как это работает: ученики агитируют за определенную партию, главное, чтобы они ознакомились с идеологией этой партии и смогли объяснить избирателям, почему следует голосовать именно за нее.

Если класс выберет большевиков или нацистов, следует выяснить, чем обусловлен такой выбор.

Упражнение 3. Тесты "Kahoot!"

Учащиеся выполняют тесты в игровом формате на онлайн-платформе и воспринимают их как развлечение, повторяют изученную тему. Тесты добавляют соревновательную атмосферу, ведь ученикам интересно соревноваться друг с другом.

Упражнение 4. Рисуем на карте

Суть состоит в том, чтобы дать ученикам "хитрые" и конкретные задачи к контурной карте, например, обвести контуры Римской империи, не упустив ни куска ее провинций.

Такое упражнение помогает детям подтвердить представление об изученной стране. Например, при изучении в 7 классе Раннего средневековья, переселении народов, распаде Римской империи и образовании новых государств, учитель показывает, что именно изменилось на карте мира. Для закрепления материала дети отмечают это на карте.

Упражнение 5. Обмен ролями

Ученики создают презентации по определенным темам и фактически ведут урок вместо учителя. К примеру, Евгений Шелест просил шестиклассников создать презентацию о диете и питании египтян. Такое упражнение полезно для приобретения опыта публичных выступлений.

Раньше сеть покорил лайфхак от украинской учительницы, как любое число быстро поделить на 5.

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