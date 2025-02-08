'Чему нас не учили такому в школе?' Сеть покорил лайфхак, как любое число быстро разделить на 5

Учитель математики Наталья Трепак поделилась интересным лайфхаком, как умножить любое число на 5. Достаточно это число разделить на 10 и результат умножить на 2.

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Таким методом педагог поделилась на своей странице в Instargam. Ее подписчики были поражены и удивлены, почему в школе раньше этого не объясняли, ведь такой метод очень прост.

Так, учитель объяснила, что, например, для того чтобы 40 разделить на 5, число 40 следует разделить на 10 (будет 4) и умножить на 2. В результате будет 8.

Чтобы 65 разделить на 5, нужно сначала 65 разделить на 10 (выходит 6,5), а затем умножить на 2 и получится 13.

В сети были увлечены таким методом и удивлены, почему раньше в школе такое не объясняли:

Чему нас такому в школе не учили?

Ого, я тоже такого не учила в школе!

Крутой лайфхак!

И почему я не знала этого раньше?

Учеба была бы гораздо легче!

Ранее японский метод умножения, видео с которым выложили в одной из социальных сетей, покорил пользователей. Они были поражены простотой решения сложного примера и удивлялись, чему это не учат в школе.

Этот способ оказался так популярен, что набрал более 15 миллионов просмотров. Методика предполагает подсчет точек на линиях.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница начальных классов поделилась лайфхаком, как объяснить детям умножение на двухзначные числа в столбик. Она предложила сделать это на примере 121×23. Для выполнения действий педагог посоветовала воспользоваться стикерами.

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