'Почему нас этому не учили в школе?' Японский метод умножения покорил сеть

Японский метод умножения, видео с которым выложили в одной из социальных сетей, покорил пользователей. Они были поражены простотой решения сложного примера и удивлялись, почему этому не учат в школе.

Видео дня

Этот способ оказался так популярен, что сообщение в Х (бывший Twitter) набрало более 15 миллионов просмотров. Методика подразумевает подсчет точек на линиях.

Согласно технике решения примеров, которой обучают в японских школах, вертикальные линии обозначают цифры, которые нужно умножить. В то же время горизонтальные линии рисуются для числа, на которое необходимо умножить.

После того как линии нарисованы, нужно сосчитать количество отрезков, которые пересекаются в каждой части. На видео предлагается умножить число 312 на 4.

Для ясности линии первой цифры нарисованы синим цветом, второй – красным.

После того как пропишутся линии для каждой цифры, нужно посчитать точки на каждом пересечении.

Под каждыми посчитанными точками нужно записать число. В конце концов находится решение примера.

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