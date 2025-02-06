Учительница показала лайфхак, как объяснить учащимся умножение в столбик: нужны стикеры

Учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, которая ведет страницу "Научиться легко" в соцсетях, поделилась лайфхаком, как объяснить детям умножение на двухцифровые числа в столбик. Она предложила сделать это на примере 121×23. Для выполнения действий педагог посоветовала воспользоваться стикерами.

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Так, в сообщении в Facebook сначала она советует закрыть число 2 во втором множителе. После этого школьники должны умножить число 121 на 3 и записать под чертой. Далее стикер нужно переместить на число 3 и выполнить умножение 121 на 2.

После этого найденные произведения нужно сложить. В первом случае это число 363, во втором – 242. Таким образом ответ в примере 121×23=2783.

Накануне OBOZ.UA делился методом решения математических уравнений в третьем классе, о котором рассказала учительница начальных классов Ольга Федотова. Она предложила решить пример (274+х) – 329. Педагог указала, что чтобы найти ответ, нужно два или более действий.

По ее словам, сначала нужно определить, какое действие будет последним и найти неизвестное. Когда уравнение стало простым, после нахождения уменьшаемого можно решить пример.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что японский метод умножения, видео с которым выложили в одной из социальных сетей, покорил пользователей. Они были поражены простотой решения сложного примера и удивлялись, чему это не учат в школе.

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