Как научить учеников решать уравнения: учительница начальных классов показала свой метод и спровоцировала дискуссию

Украинская учительница начальных классов Ольга Федотова поделилась методом решения уравнений по математике в третьем классе. Она предложила решить пример (274+х) – 329.

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Педагог указала, что чтобы найти ответ, нужно два или более действий. Своими рекомендациями Федотова поделилась в сообщении в Facebook.

По ее словам, сначала нужно определить, какое действие будет последним и найти неизвестное. Когда уравнение стало простым, после нахождения уменьшаемого можно решить пример.

"Это уравнение в котором два и более действий. Сначала мы определим, какое действие будет последним – вычитание. 274 плюс x – это уменьшаемое. 329 – это вычитатель. 158 – это разница. Что у нас неизвестно? Вычитаемый известен, разница известна, нам неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разнице добавить вычитатель. Уравнение стало простым и теперь – это неизвестное слагаемое", – рассказывает педагог.

"Как найти неизвестное слагаемое? Надо от суммы вычесть известное слагаемое. x нашли, теперь нужно выполнить проверку. Чтобы правильно выполнить проверку, надо переписать полностью уравнение, вместо х подставить число, которое мы нашли, и проверить все действия, правильно ли мы их выполнили", – добавляет Федотова.

Однако большинство пользователей соцсети были удивлены, зачем детям решать такие сложные уравнения в третьем классе. Кроме того, они отмечали, что это не самый простой метод.

"Мне кажется, что мы такие уравнения делали в 5 или 6 классе, а не в 3".

"Ужас. Для 3 класса! Интересно сколько детей в классе могут верно выполнить такие задания?".

"Я разрешаю делать проверку, опираясь на третью строчку в уравнении. Тогда одно действие допускается и так быстрее выполняется проверка. Конечно, что делать проверку и за первой строчкой тоже учу. Кому как легче".

"А просто сразу детей учить: неизвестные – слева, известные – справа. Переносятся с противоположным знаком. И не нужно, чтобы найти уменьшаемое".

"Ужасный метод, который добавляет новые непонятные абстракции. Это так сейчас учат в школе?".

"Есть способ гораздо легче: переносить их влево, а все остальные вправо, меняя знак, гораздо проще".

"После такого объяснения ни один ученик не поймет".

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