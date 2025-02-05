Почему дети ненавидят математику? Исследование показало неожиданную вину родителей

Дети, родители которых плохо понимали математику в школе, испытывают проблемы с этой дисциплиной. Даже если взрослые пытаются играть со школьниками в игры с числами, они могут передать свои неприятные чувства относительно точной науки.

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Такие выводы имеет одно из исследований, передает Daily Mail. Согласно нему, около 30% людей имеют сильную "математическую тревожность", которая может привести к потению ладоней, учащенному сердцебиению и даже расстройству желудка и головокружению.

В то же время, если дети плохо знали математику в дошкольный период, то они показывали худшие математические навыки в 8 лет. В этой связи, ученые советуют родителям делиться положительными впечатлениями относительно этой дисциплины.

Кроме того, следует отмечать детям, что им не нужен талант к математике, чтобы ее изучать. Так, проявление интереса, энтузиазма и поощрения со стороны взрослых может иметь огромное значение для учеников.

В то же время, исследование показало, что родители, у которых была обнаружена тревожность относительно математики в возрасте от трех до пяти лет, имели плохие показатели в тестах по этому предмету. Однако на это не влияла образованность родителей.

Дети, которые имели меньшие навыки в математике до того, как пошли в школу, в общем хуже справлялись с математикой на тесте в восемь лет, включая таблицы времени и добавления, вычитания и умножения без использования записей.

Согласно исследованиям, люди, которые страдали от математики в детстве, как правило, испытывают трудности во взрослом возрасте, и в результате они могут хуже принимать финансовые решения. Кроме того, это приводит к худшим результатам в ихней карьере и меньшему заработку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что международное исследование тенденций математики и естественных наук показало, что ребята имеют гораздо лучшие результаты решения математических заданий, чем девушки.

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