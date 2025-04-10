'Можно вообще царапать палками на камнях': в сети возникла дискуссия из-за почерка современных школьников

В сети возникла дискуссия из-за почерка современных школьников, которые учатся по программе Новой украинской школы. Так, на одной из страниц выложили видео по сравнению с тем, как раньше писали дети в тетрадях, и как они это делают сейчас.

Видео дня

Под сообщением в TikTok пользователи соцсети не могли сойтись во мнении, нужно ли ученикам выводить буквы, чтобы было легко прочитать написанное. Некоторые считали, что современным школьникам не нужен такой навык, другие же говорили, что в таком случае можно вернуться к первобытным людям и царапать палками на камнях.

"Читаю комментарии и становится страшно. В смысле зачем писать аккуратно? Можно вообще вернуться к первобытным людям и царапать палками на камнях и перекликаться звуками. Каждое умение развивает мозг".

"Меня комментаторы пугают. То есть не нужно каллиграфически писать? Дисциплина у детей хоть какая должна быть? Еще скажите, что читать и считать не надо, чтобы не разрушать психику".

Однако значительное количество пользователей соцсети отметило, что современным детям каллиграфический почерк все же не нужен, ведь сейчас преобладает диджитализация.

"Для развития ребенка почерк не суть важно. Как и оценки. Ребенок должен получить базовые знания и осознать свои сильные стороны для дальнейшего выбора рода деятельности. Это задача школьного образования".

"Скоро на бумаге никто и не будет писать, все диджитал, каллиграфия вас не накормит в жизни".

"Ага, чтобы такой чистовик нужно было 10 раз переписать, с кучей слез и истерик. А потом оказывается, что это не нужно было, потому что ни в универе, ни на работе уже твой почерк никого не интересует".

"Калиграфический почерк... Сколько нервов испортили моему сыну и мне в обычной школе, страшно вспомнить. А в математическом лицее, оказалось, все хорошо. Занимал первые места на математических олимпиадах".

"Мой младший: почерк-курица лапой, но золотая медаль. В свои 20: владеет 5 языками на уровне носителя, уже имеет диплом зарубежного вуза с англ. языком преподавания, программист, работает с 13 лет".

"Чем хуже почерк, тем стабильнее психика на самом деле".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия, виноват ли учитель в том, что учащиеся не усваивают материал.

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