'Родители даже в портфель не заглядывают': в сети дискуссия, виноват ли учитель в том, что ученики не усваивают материал

В одной из социальных сетей возникла дискуссия по поводу того, кто виноват, если ученики не усваивают материал. Учительница начальных классов Ольга Бондаренко поделилась, что на уроках всем детям все одинаково объясняет, может по несколько раз повторять, чтобы все школьники услышали.

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Однако, по ее словам, одни ученики имеют лучшие успехи в учебе, а другие показывают низкий уровень знаний. Педагог в сообщении в ТікТок призвала украинцев присоединиться к обсуждению, почему, по ихнему мнению, складывается такая ситуация и виноваты ли в этом педагоги.

"Кто виноват в том, что ребенок не вызучил новый материал. Дети приходят ко мне в школу, садятся за свои рабочие места. Я встаю у доски, начинаю объяснять новый материал. Я могу немного повысить голос, чтобы меня услышали задние парты. Для всех я рассказываю одинаково. Показываю демонстрацию и использую наглядность для всех одинаково. Тогда у меня возникает вопрос: почему одни дети меня слышат, понимают, выполняют домашние задания, а другие – нет? Или я одним позакрывала уши, а другим сказала слушайте меня внимательно, потому что я хочу, чтобы вы были умными, а те нет?", – поделилась педагог.

Украинцы разделились в своих мыслях. Значительная часть обвиняла родителей. Мол, они не смотрят, что у детей в портфелях, и переводят всю вину за знание школьников на учителей.

"Все вину перекладывают на учителей, а родители даже в портфель не заглядывают. Ребенок может носить все учебники не по расписанию, домашние задания не выполняют. О каком подходе можно говорить".

"Ребенка надо развивать с первых дней жизни, а не ждать, пока ему исполнится 6 лет и ожидать, что все пойдет как по маслу. Развитие ребенка – это длительный процесс. С рождения много. И тогда школьники быстро научатся самостоятельно закреплять изученный материал дома выполнением упражнений. В таком случае вам не придется" выполнять чужую работу".

"Потому что половина детей не воспитываются родителями должно и растут они бестолковыми".

Однако нашлись и те, кто считают, что в такой ситуации виноваты учителя.

"Учитель виноват. Дети разные восприятия у всех разное одному ребенку достаточно один раз прослушать, или прочитать другому этого недостаточно, а учителю по-барабану, главное чтобы его репетитором родители таких детей взяли".

"Дети разные. Кому надо заучивать, кто-то может послушать учителя и запомнить. Не всем материал дается одинаково".

"Сейчас учителям нет дела до детей. Они отрабатывают свои времена. А ребенок понял или нет, это уже проблема родителей".

"Ну если из 25-ти поняли только пять, то виноват учитель".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одной из социальных сетей возникла дискуссия относительно оценивания преподавателей, которая проходит в конце каждого года в западных университетах. Так, если педагог был слишком суров и требовал много работы на курсе, он может получить более низкую оценку.

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