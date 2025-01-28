Может ли студент оценивать преподавателя? В сети разгорелась дискуссия

В одной из социальных сетей возникла дискуссия по оцениванию преподавателей, которое проходит в конце каждого года в западных университетах. Так, если педагог был слишком суров и требовал много работы на курсе, он может получить более низкую оценку.

Видео дня

Такое оценивание использует администрация учебного заведения, принимая преподавателя на постоянную работу или повышая зарплату. Таким опытом поделился исследователь Максим Мацала в сообщении в Facebook. По его словам, в Украине такого быть не может. Однако если в вузах должна развиваться конкуренция преподавателей за студента, именно такая система имеет эффективность.

"В западных университетах студенты по завершению каждого курса оценивают преподавателя. Если преподаватель был строг в оценке и требовал много работы на курсе, то оценка будет ниже. У кого легче было учиться, того оценят выше. Затем эти оценки преподавателей от студентов использует администрация как количественный". показатель при решении таких вопросов, как принятие на постоянную должность или повышение зарплаты. Конечно, у нас такого быть не может, потому что у нас студенты стараются и ценят тяжелый труд. Поэтому, когда МОН говорит, что нужно развивать конкуренцию преподавателей за студента, это 100% заработает", – пишет педагог.

Украинцы присоединились к дискуссии и отметили, что в некоторых украинских учебных заведениях происходит такое оценивание, однако не всегда оно эффективно.

"В КПИ такая же практика уже несколько лет".

"Я люблю петь, пела в хоре. Но не возьмусь оценивать вокальные способности артиста. У меня недостаточно для этого знаний и критериев оценки. Максимум "нравится", "не нравится". Понимаете о чем я?".

"Ученикам всегда нравятся те, у кого учиться легче но больше благодарят они тех, кто требовал".

"В Могилянке нам тоже приходит опрос для оценки преподавателей".

"Часто принимают экзамены другие преподаватели, тогда оценка преподавателя имеет несколько иной контекст: подготовил ли к сдаче".

"В КНУ также приходит раз через раз оценивание от дирекции".

"Давным-давно такая практика существует и у нас. В результате студент 1-2 курса, который не посещает занятия и руководствуется только полученным баллом, оценивает кандидата или доктора наук. Это унизительно и обидно для людей, которые всю жизнь трудились, чтобы зайти в аудиторию".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о 7 пунктах, на которые следует обратить поступающим в педагогические вузы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!